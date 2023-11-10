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南投學子出國參訪交流有福了 縣府下月補助出國獎助金

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣長許淑華在草屯旭光高中宣布南投縣學生出國獎助金政策，每年度編列800萬元補助團體和學生個人申請。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華在草屯旭光高中宣布南投縣學生出國獎助金政策，每年度編列800萬元補助團體和學生個人申請。圖／南投縣政府提供

南投縣長許淑華今天在草屯旭光高中宣布南投縣學生出國獎助金政策，縣府決定每年度編列新台幣800萬元提供出國獎助金，補助團體和學生個人申請，補助類別包含教師帶領學生進行國外教育旅行、表演、競賽、藝文、科技或技職等團體交流活動，每團補助費用最高30萬元，每年預估補助10所學校。

縣長許淑華是以視訊方式，向全縣高中職校長以及國中小校長代表宣布，為讓更多南投學子走向世界、開拓視野，不僅每年至少有10所國中小學校受惠，得以帶團出國參訪交流，或是出國表演、競賽等，下月起各校都可透過經費補助申請，同時有機會讓南投學子們自行規劃，透過海外學習的管道及機會，拓展國際視野。

許淑華說，南投縣落實推動國際教育的決心，特別訂定｢南投縣高級中等以下學校學生出國學習獎助學金作業要點｣，並在明年度的預算中開始每年編列預算800萬，培植南投青年國際競爭力，出國獎助金團體申請部分，是以南投縣公立高中以下學校為單位，今年11月30日前可跨校進行申請。

南投教育處指出，補助類別包含教師帶領學生進行國外教育旅行、表演、競賽、藝文、科技或技職等團體交流活動，每團補助費用最高30萬元，每年預估補助10所學校。學生個人申請部分，則是補助就讀公私立高中職的南投縣籍學生，進行包含1年內的短期進修、交換學生、遊學、國外實習等，補助低收或中低收學生4名，每名最多50萬元，以及補助一般生10名，每名最多25萬元。

南投高中校長傅國樑指出，縣府編列預算補助高中職學生出國學習的機會，對經濟弱勢但努力上進的學生而言，將讓夢想不再是遙不可及；旭光高中校長何光明也以為，學校已與澳洲摩頓灣中學及阿得雷德國際學院簽訂姐妹校，學校雙語實驗班部分學生也對美國峽谷大學先修課程有高度興趣，再加上縣府補助學生出國學習獎助金，將大幅減輕學生經濟負擔。

許淑華 南投

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