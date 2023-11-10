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路肩陷阱？台74線下烏日匝道破百人慘吃罰單 1招解套

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台74線烏日成功匝道被質疑淪為「路肩陷阱」，公路局員林工務段今畫設200公尺長穿越虛線，設置減變車道解套。圖／讀者提供
台74線烏日成功匝道被質疑淪為「路肩陷阱」，公路局員林工務段今畫設200公尺長穿越虛線，設置減變車道解套。圖／讀者提供

台74線中彰快速公路台中烏日成功匝道，尖峰期等待下匝道車潮甚至回堵到主線，不少駕駛靠右依序下匝道，卻慘被檢舉違規行駛路肩挨罰惹民怨，質疑是「路肩陷阱」。警方統計，今年已開出102張罰單。公路局員林工務段今設置200公尺長的減變車道解套，後續規畫專用車道，預計明年3月完工。

台74線烏日成功匝道，近年因附近高鐵重劃區人口持續入住，加上高鐵台中站旅客多，每逢上下班尖峰期，經常出現下匝道的車輛回堵到主線道。

有駕駛抱怨，台74線主線道有三個車道，但遇到烏日成功匝道車流回堵上來，他若占用主線的外側車道，感覺也不對，於是跟著前方車輛依序排隊靠右路肩行駛，沒想到慘被「檢舉魔人」檢舉行駛路肩挨罰，質疑是「匝道陷井」。

烏日警分局證實，今年該匝道違規行駛路肩，依「道路交通管理處罰條例」共102件違規，開罰3000元至6000元，上月17日已邀集公路局員林工務段會、台中市交通局等單位會勘研議改善。

公路局員林工務段長秦滄漪說明，經會勘後，在下匝道往主線道延伸200公尺畫設穿越虛線，穿越虛線右側即為減變車道，今天畫設完畢，民眾開車行經匝道時，可直接穿越到減變車道，可在減變車道停等解套；為有效解決問題，公路局員林工務段規畫在此匝道畫設專用車道，預計明年3月完工。

台74線烏日成功匝道被質疑淪為「路肩陷阱」，公路局員林工務段今畫設200公尺長穿越虛線，設置減變車道解套。圖／讀者提供
台74線烏日成功匝道被質疑淪為「路肩陷阱」，公路局員林工務段今畫設200公尺長穿越虛線，設置減變車道解套。圖／讀者提供

高鐵 罰單 重劃區

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