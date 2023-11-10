喜事、不順、還願都有人「請神作客」 選舉前為請神旺季

國定古蹟鹿港天后宮提供民眾辦喜事或宮廟遶境活動時申請作客媽祖，但近日廟方發現有不肖人士將作客媽祖上網販售，讓人覺得不可思議；其實，許多香火鼎盛的地方廟都有提供自家神明外出作客，去年地方選舉，就有許多競選總部供奉許多神明賜福，許多都是宮廟請去作客的神尊。

雲科大台灣寺廟文化研究中心主任謝瑞隆說，傳統早期家裡有喜事請神明到家作客相當普遍，大都是請當地、名廟神尊，像是現在農曆10月，年底謝平安活動很多，也會請附近大廟神明作客，請神明到家有賜福的意義，讓自家人或聚落的人來參拜，帶來好運，但有些大廟具歷史性的重要神尊未必請得出去。

謝瑞隆也說，傳統民俗價值觀一般人不會做這種變賣作客神尊的生意，尤其有信仰的人，但現代社會多元，若是無神論者，對於神明的敬意自然不足。

彰化縣定古蹟芬園寶藏寺香火鼎盛，向來也有提供作客媽祖，若外借角頭廟和一般民眾的神尊就約有40尊，早期管委會管理較鬆散，確實有神尊一借就是3個月，甚至一去不回，現在則規定民眾僅能借12天，若逾期會催討。

寶藏寺委員林子瓏說，請神明作客除了喜事，還有的人覺得不順、生病想祈求平安，也有許願後要還願謝天公的信眾；曾有信眾將媽祖請回家逾期不還，連絡後對方說有擲杯問媽祖說要住在他家，林子瓏表示，寬限幾天沒問題，「但總不能把作客的媽祖敗得變家神」。

林子瓏也說，一年到頭都會有民眾來請神明，但去年地方選舉時最多，廟內的神尊被請去好幾尊，算是神明作客的旺季，許多競選總部也可見擺滿各地請去的神明，為候選人加持。