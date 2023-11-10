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追楓趣 大雪山國家森林遊客區首波楓紅

中央社／ 台中10日電

林業及自然保育署台中分署今天表示，大雪山國家森林遊樂區內的楓葉已悄然轉紅，大雪山林道49公里處的小雪山區域，首波楓葉開始轉紅，步道沿途片片楓葉，是最佳拍照點。

林業及自然保育署台中分署今天發布新聞稿指出，大雪山國家森林遊樂區的遊憩範圍海拔自2000至2600公尺，近期平均氣溫約在12至20度間，區內有台灣紅榨槭、青楓、楓香、尖葉槭等不同種類的楓樹，隨著季節溫度變化，慢慢轉為黃、橙、紅色，依照時序更迭，多種色彩輪替、交織成豐富的層次。

林業保育署台中分署表示，目前在大雪山林道49公里處的小雪山區域，第一波楓葉開始轉紅，雪山神木步道沿途可看到紅黃點綴的片片楓葉，在雪山神木前轉紅的楓樹，映襯著翠綠挺拔的雪山神木，是絕佳的網紅打卡點，許多遊客駐足合影。

大雪山林道35公里處的收費站區域、43公里處的遊客中心周邊，楓葉也陸續漸漸轉紅，美麗楓景令人期待。

森林遊樂區

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