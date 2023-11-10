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公園遮蔭不足「小朋友好曬」 台中議員籲增加遮蔭設施

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
國民黨議員李中接獲民眾反映，一些公園缺乏遮蔭，家長與小朋友都被曬到不行，建議建設局提供簡易遮蔭帳篷，未來新設計的公園，則要增加遮蔭的空間或設施。圖／李中提供
國民黨議員李中接獲民眾反映，一些公園缺乏遮蔭，家長與小朋友都被曬到不行，建議建設局提供簡易遮蔭帳篷，未來新設計的公園，則要增加遮蔭的空間或設施。圖／李中提供

台中市推動美樂地公園，國民黨市議員李中接獲民眾反映，一些公園缺乏遮蔭，家長與小朋友都被曬到不行，建議建設局提供簡易遮蔭帳篷，未來新設計的公園，則要增加遮蔭的空間或設施，延長民眾遊憩時間，也避免熱中暑等意外發生。建設局長陳大田表示，台中市美樂地計畫3.0重點為增加遮蔭與避免曝曬，新的公園一定會設置遮蔭處，舊公園也會逐步增加頂棚，提升遮蔭效果。

台中市議會今進行都發建設水利業務質詢，李中表示，這兩年台中市公園空間及遊具的改善，讓越來越多的家長喜歡帶著小朋友到公園遊玩，但因小樹還沒有長大，公園缺乏遮蔭，小朋友在遊玩時容易過度曝曬，陪同的家長也被曬到不行。

李中建議建設局可先行採購簡易的遮蔭帳篷，放置在公園內適當位置，緩減過度曝曬的問題；未來計畫興建的公園，則要增加遮蔭的涼亭、遮陽棚等設計，更體貼民眾的使用需求。

建設局長陳大田表示，台中市美樂地計畫2.0將提升為美樂地3.0，美樂地3.0重點就是增加遮蔭與避免曝曬，可延長民眾遊憩時間，因為樹木不會一天長大，需要有時間，因此新的公園一定會設置遮蔭處，舊公園也會逐步增加頂棚，提升遮蔭效果。

李中也觀察到過往的路樹修剪，只修側邊的枝椏，樹木越長越高，但由於都市人行道的特性，樹木的根莖無法深入地底，導致支撐力不足，一些高大的樹木竟在風和日麗的天氣下傾倒，造成民眾財產損失。他建議建設局應與樹木委員商議，針對過於高大的樹木修剪，提出新的修剪規範，兼顧都市景觀及市民安全。

陳大田說，樹木固著的程度，確實會影響樹木成長與公共安全，市府針對過去修剪經驗，已轉化為一套修剪標準 規範，針對不同樹種會有適度的矮化，在防汛之前也會做防災型的修剪，預算都有編足，以避免公共安全發生。

台中市 人行道 路樹

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