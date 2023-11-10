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中市機車定檢通知113年起無紙化 改電子簡訊服務

中央社／ 台中10日電

台中市每年應定檢機車約123萬輛，台中市環保局今天指出，從民國113年起將停止寄發傳統紙本定檢明信片，啟用機車定檢通知電子化服務，提醒機車主加入E化簡訊通知行列。

台中市環保局統計，截至112年9月底止，設籍台中市的機車有183萬7977輛，其中每年應排氣定檢機車高達123萬餘輛，為響應2050淨零碳排，自111年起即針對已登錄「台中市機車排氣定檢通知無紙化服務申請」的車主進行機車定檢簡訊通知服務。

環保局長陳宏益表示，112年更進一步升級優化E化簡訊服務系統，讓民眾能更簡潔便利地加入E化定檢簡訊通知服務行列，歡迎尚未登錄的機車主善加利用。

陳宏益指出，尚未加入機車定檢通知E化簡訊服務的台中市車籍車主，可前往「台中市政府環境保護局機車定檢簡訊通知網」，登錄自己的機車車牌號碼及手機號碼，後續將於每年車輛定檢期間收到機車排氣檢驗簡訊提醒，申請流程簡單又環保。

環保局說明，出廠滿5年以上的機車，每年應依行照發照月份及前後1個月期間，主動前往機車排氣檢驗站完成年度排氣定檢。

若機車逾期未定檢，環保局表示，將依空氣污染防制法裁處新台幣500元罰鍰；逾通知期限6個月仍未完成檢驗者，將再裁處3000元罰鍰，後續經環保局再通知限期完成定檢而仍未改善完成者，將移送監理機關逕行註銷牌照。

台中市 車主 環保局長

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