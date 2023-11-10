打造「松嶺之星」 民代關切交通配套

南投縣政府在名間鄉興建「松嶺之星」高空觀景台，為八卦山旅遊線創造亮點。議員林憶如關切周邊交通設施，松柏嶺假日香客多，擔心未來帶大塞車與找不到停車位。觀光處長陳志賢說，會把周邊景點納入整體規畫，申請「台灣好行」公車路線串連，減少對交通衝擊。

南投縣長許淑華說，「松嶺之星」預計明年底完工，可從松柏嶺遠望彰化、雲林平原，甚至眺望台灣海峽，新景點可望帶動八卦山沿線觀光，及南投、名間發展。

林憶如說，「松嶺之星」和受天宮是松柏嶺重要景點，居民擔心觀景平台啟用後，遊客大量湧入，周邊交通和停車能否承受，縣府應盡早準備，規畫整體配套措施；「猴探井」風景區興建觀景吊橋，還增設臨時停車場，熱潮過後遊客減少，停車場閒置，應吸取經驗，及早搭配景點與交通。

陳志賢說，「松嶺之星」施工進度26%，另規畫周邊停車場、公園步道與2處交通接駁轉運站；同時與受天宮合作，在第一、第二停車場設置遊客諮詢和接駁站，透過轉運減少車輛進景區。

縣府表示，「松嶺之星」和受天宮有步道串連，以智慧分流系統，遊客可預約，並納入周邊景點，提供遊程建議，避免人車過度集中。

縣府評估，受天宮每年有百萬香客，「松嶺之星」完工後有加乘效果，每年觀光人潮可增加60萬至80萬人次；交通部核定2條「台灣好行」路線，連接中興新村、南投市區到名間受天宮，明年就可以上路。