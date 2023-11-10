學生坐地等公車 中市候車場域不友善

台中推動「雙十公車」，但候車空間卻不友善，多名議員批評，醫院、學校周邊公車族多，但未必有候車椅，西苑高中、東興國小或霧峰農會等處，常見學生蹲坐在水溝蓋、人行道或地上候車，甚至大批學生站在路邊等車，不友善更有安全風險。交通局長葉昭甫說，將盤點醫院、學校周邊，有空間就設候車椅或倚靠式欄杆。

議員林祈烽、施志昌質詢，南屯區東興國小外的公車站，常見學生坐在人行道邊等公車；甚至還有學生蹲坐在店家門口前的地上等車，讓人覺得心疼。

西苑高中校外雖有候車亭，但尖峰時段學生大批出現，候車空間不足，等車人龍蔓延到馬路上，汽機車呼嘯而過，險象環生；有人把機車停在人行道上，學生候車時不慎被排氣管燙傷，凸顯候車空間不夠安全。

議員張芬郁說，霧峰農會周邊有不少學校，農會前的公車站牌設在馬路邊，候車空間狹小，學生坐在水溝蓋旁等公車，不僅汽機車廢氣，萬一車輛偏移還有危險；市府曾會勘，但無法取得腹地，候車品質也難以改善。

議員批評，不少醫院周邊的公車站牌，未必有候車亭或座椅，長者又不擅長查詢公車App，看完診在路邊枯等公車，甚至得等上大半天，對候車長輩不夠貼心。

林祈烽建議，學校或醫院周邊的公車站牌，應優先設置候車亭和座椅，至少要設置台灣大道公車專用道站內的腰靠式欄杆，讓長者、學生有倚靠的地方。

台中市交通局表示，台中公車候車亭目前已施作1000座以上，但全市的公車站牌有6000多支，還有5000多支站牌待規畫候車亭與座椅；將針對學校、醫院周邊的站牌優先處理，有空間能設座椅就會設置，但也得考量行人空間和安全問題。

葉昭甫強調，若空間不足，也可因地制宜，評估單獨設置候車椅或倚靠式欄杆，不一定要規畫全套候車亭。