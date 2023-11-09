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許淑華行銷南投影視拍攝 國內外30劇組有拍片意願
影視產業和縣市政府合作創造雙贏，還能迸發巨大宣傳效果。南投縣政府今年參加2023TCCF第4屆創意內容大會，以「南投拍片好所在」為主題，縣長許淑華下午也到現場推銷，美國、新加坡、香港投資者及影視業也相當感興趣，許淑華承諾會提供更友善的拍攝環境，透過鏡頭讓更多國家認識南投。
南投縣新聞及行政處長蔡明志說，近年到南投縣取景的電視、電影逐年增加，不乏國內外知名導演、演員到南投拍片取景，今年上半年熱映電影「做工的人」，就在日月潭取景拍片，影片受到許多好評，縣府勞動節電影包場特映，邀請勞工共同欣賞。
許淑華說，TCCF創意內容大會是提供影視版權交易、影視文化交流的重要平台，帶動台灣影視產業能見度，今年開放各縣市政府一起參展，她希望讓更多的國內外民眾看見南投，吸引影視業者來南投取景拍攝，行銷南投。
南投縣過去成功的影視合作，就是電影「海角7號」到信義鄉取景，並推廣信義鄉農會產品，帶來很大的經濟效益和知名度。即將上映的「車頂上的玄天上帝」也到南投取景，讓更多人認識南投的美景和美食。
這次創意內容大會，南投縣吸引包括美國、新加坡、香港、印尼及國內外影視音業者30餘個劇組洽詢，並表達到南投取景拍片的合作意願。許淑華說，縣議會希望提供更友善的拍攝環境，南投縣尚未成立協拍中心，透過這次參展也學習各縣市協拍及推廣作法，讓每個到南投取景的團隊能夠感受到縣府的誠意，讓更多團隊到南投拍攝影片。
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