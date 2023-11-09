台中登革熱快篩陽+1…外埔40多歲男到過台南 這4區民眾注意

台中市衛生局今證實，台中新增1例NS1登革熱陽性個案，為外埔區40多歲男性，有台南市活動史，2名接觸者無不適症狀，持續追蹤，市府已通知個案居住所在地的外埔區公所，召開登革熱區級中心會議防治。

衛生局疫調發現，這名個案10月26日至10月28日有台南市活動史，11月2日出現發燒、肌肉痠痛等疑似登革熱症狀，就醫後未改善，11月7日因症狀持續至醫院採檢NS1快篩陽性，通報疑似登革熱，檢體已送中央檢驗中，接觸者共2人，目前無不適症狀，衛生單位將持續健康追蹤。

衛生局長曾梓展說，疾管署統計至昨天，台中市共有30例境外移入、48例本土登革熱確定個案，境外移入來源皆為東南亞國家，已有31例本土登革熱個案監測期滿，其餘個案將陸續疫情監測至11月29日，請市民落實防蚊並提高警覺，如於疫情熱區返家後14天內，出現疑似症狀，請盡速就醫，並主動告知旅遊史。