台中跨年五月天等3場嗨翻天 民代問「市府準備好了嗎？」

台中跨年3場嗨翻，五月天樂團在洲際棒球場，市府在中央公園、麗寶樂園舉辦跨年晚會，傳出邀南韓動感女藝人演出，跨年夜初估湧進20萬人，藍綠議員指出，對交通產生衝擊，另應提配套樂遊台中。

台中市長盧秀燕宣布，五月天睽違4年，12月31日到明年1月7日將在台中洲際棒球場一連推出6場演唱會，市府自辦跨年活動則在中央公園、麗寶樂園，目前卡司陣容尚未公布。

國民黨市議員黃佳恬說，市府應思考如何吸引20萬遊客留在台中過夜，把大型商演的經濟效益最大化，妥善規劃交通接駁、住宿觀光配套。

陳俞融表示自己是「五迷」，五月天在高雄舉行演唱會她也參加，在高雄高鐵站就設接駁車，但人實在太多了，她還錯過了幾首歌演出。她建議市府一定要在烏日高鐵站設接駁車，讓五迷們能順利到洲際棒球場聽演唱會。

另市府觀光局與旅宿業合作，五迷或參加跨年的旅客留台中過夜；另與周邊商品合作，讓五月天的商品加入台中元素，在高雄就如此，「這都是觀旅局必須要做的」。

交通局長葉昭甫表示，五月天已非第一次在台中市辦演唱會，活動方會提交通維持計劃，賣票數很固定，比較擔心是市府也有跨年活動，初步會以捷運加公車接駁因應。