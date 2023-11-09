快訊

團客政策為何轉彎？陸委會：新疆車禍處理讓政府覺得「準備好了」

乘客喊好冷…飛到逾4千公尺高空驚覺「窗戶不見」 英客機緊急返航

來台保密到家！旁人笑「張夫人來不及準備晚餐」 黃仁勳親揭今晚行蹤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中跨年五月天等3場嗨翻天 民代問「市府準備好了嗎？」

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員黃佳恬說，熱騰騰的五月天演唱會即將來台中，她問市府準備好了嗎？記者陳秋雲/攝影
台中市議員黃佳恬說，熱騰騰的五月天演唱會即將來台中，她問市府準備好了嗎？記者陳秋雲/攝影

台中跨年3場嗨翻，五月天樂團在洲際棒球場，市府在中央公園、麗寶樂園舉辦跨年晚會，傳出邀南韓動感女藝人演出，跨年夜初估湧進20萬人，藍綠議員指出，對交通產生衝擊，另應提配套樂遊台中。

台中市長盧秀燕宣布，五月天睽違4年，12月31日到明年1月7日將在台中洲際棒球場一連推出6場演唱會，市府自辦跨年活動則在中央公園、麗寶樂園，目前卡司陣容尚未公布。

國民黨市議員黃佳恬說，市府應思考如何吸引20萬遊客留在台中過夜，把大型商演的經濟效益最大化，妥善規劃交通接駁、住宿觀光配套。

陳俞融表示自己是「五迷」，五月天在高雄舉行演唱會她也參加，在高雄高鐵站就設接駁車，但人實在太多了，她還錯過了幾首歌演出。她建議市府一定要在烏日高鐵站設接駁車，讓五迷們能順利到洲際棒球場聽演唱會。

另市府觀光局與旅宿業合作，五迷或參加跨年的旅客留台中過夜；另與周邊商品合作，讓五月天的商品加入台中元素，在高雄就如此，「這都是觀旅局必須要做的」。

交通局長葉昭甫表示，五月天已非第一次在台中市辦演唱會，活動方會提交通維持計劃，賣票數很固定，比較擔心是市府也有跨年活動，初步會以捷運加公車接駁因應。

觀旅局長陳美秀表示，台中市的旅宿業者有500多家、2萬多間房間，質量均不擔心，會與主辦單位「相信音樂」研議，五月天在台中的演唱會，加入在地元素。

台中市議員陳雅惠（左起）、蕭隆澤、陳俞融與張芬郁聯合質詢，針對五月天6天演唱會及跨年活動，市府準備好了嗎？記者陳秋雲/攝影
台中市議員陳雅惠（左起）、蕭隆澤、陳俞融與張芬郁聯合質詢，針對五月天6天演唱會及跨年活動，市府準備好了嗎？記者陳秋雲/攝影
台中市議員陳俞融拿著高雄五月天演唱會推出的在地元素T恤，希望台中加緊腳步跟上。記者陳秋雲/攝影
台中市議員陳俞融拿著高雄五月天演唱會推出的在地元素T恤，希望台中加緊腳步跟上。記者陳秋雲/攝影

跨年晚會 演唱會 台中市

延伸閱讀

開行政院會不忘宣傳五月天 盧秀燕：準備好尖叫了嗎？

影／競總前9棵樹被消失…中市府遭批不中立 黃健豪：根本抹黑

睽違4年！五月天跨年演唱會場次出爐 連唱6天嗨翻台中

沒有耶誕節！五月天跨年演唱會來了 場地在這邊

相關新聞

四方客運欠繳貸款、銀行拖走29輛電巴 議員憂員工求薪無門

台中市四方客運積欠員工薪水釀罷駛，銀行上門搶拖29輛公車，議員憂勞工「求薪無門」。交通局長葉昭甫指出，董事長避不見面，交...

四方客運車輛遭拖走 中市府：已暫停撥付補助款

台中市四方客運積欠員工薪水未解決，有市議員今天指出，這2天有銀行到調車場拖走逾29輛車；市府交通局長葉昭甫表示，四方公司...

台中跨年五月天等3場嗨翻天 民代問「市府準備好了嗎？」

台中跨年3場嗨翻，五月天樂團在洲際棒球場，市府在中央公園、麗寶樂園舉辦跨年晚會，傳出邀南韓動感女藝人演出，跨年夜初估湧進...

集集大山遠眺日月潭玉山濁水溪 爭取納入日月潭風景區

集集大山被認定為小百岳，登頂後可360度無死角，遠眺周邊如日月潭、玉山、濁水溪景觀，是許多健行愛好者的首選，地方近來爭取...

南投醫院大手筆 全院70多名醫師送iPhone15手機

11月12日醫師節，南投醫院今天提前送出好禮，致贈每位醫師iPhone15，70多名醫師拿到嶄新的手機相當開心。林姓醫師...

日月潭向山至車埕纜車重啟規劃 地方建議延伸到水里站

日月潭國家風景區2013年時就曾提出規劃日月潭車埕纜車線，但因車埕端場站（大彎）位於環境敏感區，於環評階段卡關，使得民間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。