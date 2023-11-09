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「台中市民野餐日」11月26日4地同步登場 限定版導覽APP已上線

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
「台中市民野餐日」今年11月26日將於中央公園、葫蘆墩公園、鰲峰山公園、坪林森林公園4地同時登場。圖／台中市政府提供
「台中市民野餐日」今年11月26日將於中央公園、葫蘆墩公園、鰲峰山公園、坪林森林公園4地同時登場。圖／台中市政府提供

台中市野餐日」今年11月26日將於中央公園、葫蘆墩公園、鰲峰山公園、坪林森林公園4地同時登場，建設局將中央公園導覽APP改版為野餐日特別版，已於10月27日上線，民眾只要下載或更新中央公園導覽APP，周邊交通攻略、五大主題區、主舞台、服務設施、野餐墊領取位置及表演活動資訊等，都能完整查詢。

中央公園占地面積約67公頃，擁有大片草皮、老樹、滯洪池水岸景觀、12感官互動設施等，平日有許多民眾前往從事休閒活動。

建設局長陳大田表示，此次中央公園野餐日活動結合地景特色，將主舞台規劃於「老樹讀書區」，現場除開場表演、4地連線、行動書車、毛小孩健檢，也有街頭藝人表演，陪伴大家度過野餐悠閒時光。

陳大田說，除現場輕音樂演奏表演外，還規劃靜態「彩繪擴香石」、「流體熊DIY」、「牛皮名片夾」製作等3種療癒手作DIY課程及繪本說故事，讓前來的民眾一起互動體驗；另規劃「珠行千里」、「時代巨輪」、「飛盤九宮格」3種親子互動遊戲。

建設局安排中央公園限定加碼活動，民眾於活動當天在臉書或IG社交平台上秀出當日參與市民野餐日活動照片，並hashtag「台中中央公園」及「台中市民野餐日」兩組關鍵字，即可於下午2時至五大野餐區的綜合服務台兌換精美小禮一份，數量有限，換完為止。

建設局提醒，野餐日活動禁止流動攤販擺攤，也禁止任何政治性、選舉性的旗幟、標語、背心、選舉小物發放等行為；為響應低碳環保，請參與野餐的民眾盡量搭乘大眾運輸工具或騎乘自行車參加，並減少使用一次性產品，現場也規劃環保餐具租借、寶特瓶回收。

野餐 台中市

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