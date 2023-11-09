南投醫院大手筆 全院70多名醫師送iPhone15手機

11月12日醫師節，南投醫院今天提前送出好禮，致贈每位醫師iPhone15，70多名醫師拿到嶄新的手機相當開心。林姓醫師說，這是在南投醫院工作領到的第三支iPhone，之前手機轉送給女兒，iPhone15就留著自己用。

南投醫院表示，醫師工作時需全神貫注，處在高壓環境中，網友票選最高危職業就是醫護人員，因為工作場合存在著各種風險，除了疫情時站在第一線，隨時面臨感染的風險。醫病關係緊張，醫師、護士遇到不理性的病患、家屬，可能遭暴力和語言攻擊，醫護人員身心壓力相當大。

南投醫院院長洪弘昌說，員工是最寶貴的資產，醫護能照顧好自己，才能提供更好的醫療服務。南投醫院成立員工關懷小組，並設有供員工歡唱、休憩與運動健身的舒活園，照顧同仁身心健康，也鼓勵員工在職進修，在學術或實務專業不斷精進，才能留住醫療人才，照顧南投鄉親。

南投醫院在醫師節、護師節都會準備禮物送給第一線醫療人員，醫師的禮品是實用的iPhone手機，方便醫師聯繫和醫療資訊快速傳遞，今年洪弘昌和醫師福利互助金主委研商，再從福利互助金中撥款購買iPhone15作為醫師節禮物，在醫師節前夕贈送全體醫師。