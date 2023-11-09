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修復大甲日南車站主體擬明年施工 民代爭取工程經費近6千萬

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立法院副院長蔡其昌再爭取近6千萬經費，將修復大甲日南車站主體，今天相關單位會勘。圖／蔡其昌辦公室提供
立法院副院長蔡其昌再爭取近6千萬經費，將修復大甲日南車站主體，今天相關單位會勘。圖／蔡其昌辦公室提供

台中大甲日南火車站是台鐵海線五座珍貴木造車站之一，已列為市定古蹟，立法院副院長蔡其昌今天邀鐵路局等單位到場會勘，他爭取日南車站納入交通部觀光前瞻建設計畫補助5700萬經費，將展開「日南車站主體建物修護」工程，後年12月底完成古蹟修復。

蔡其昌今天邀集鐵路管理局、鐵路管理局台中工務段、台中市議員施志昌、台中市文化資產處、大甲區公所、大甲區孟春里長黃湘榕、太白里長游招滿、幸福里長林晨彬、建興里長蔡明河等單位會勘。

蔡其昌表示，日南車站是台中市市定古蹟，10年前他爭取預算將周邊環境整理很優美，接著又爭取客委會補助，設置從日南車站連接到日南慈德宮的步道，也變成網紅的打卡景點。

他近年來持續爭取日南車站的主體修復，期盼台鐵局能儘快整修，感謝中央機關的支持與積極辦理，現已完成期末報告，修復工程預算近6千萬元，主要針對日南車站主體建築及鄰近的道班房與油庫，這是目前看起來未經整理且較為荒廢的建築物，未來通過期末報告，明年開始施工。

鐵路管局副局長陳仕其表示，古蹟修復事實有一定的程序，目前修復再利用計畫已經通過，另外還有因應計畫預定在11月15日也會通過，將進行台中市政府文資處的審議，若一切順利，預期在民國113年6月開始進入監造及細部設計發包，預計民國114年12月底完成古蹟修復，工程總經費預估5700萬元。

古蹟 台中市

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