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四方電巴欠薪、駕駛離職 議員爆：電動公車被銀行拖走

聯合報／ 記者趙容萱劉柏均／台中即時報導
四方電巴積欠薪資，駕駛、員工已集體離職，今傳出四方擁有的電動公車，遭債權銀行清點、拖走。圖／台中市議員曾威提供
四方電巴積欠薪資，駕駛、員工已集體離職，今傳出四方擁有的電動公車，遭債權銀行清點、拖走。圖／台中市議員曾威提供

經營台中市13條公車路線的四方電巴今傳出多輛電動公車遭銀行清點、拖走。市議員曾威說，四方員工領不到薪資集體離職、電巴也被拖走，如何營運下去？市府應維護勞工和市民乘車權益。交通局說，四方經營的13條路線已全面委託代駛，已收到台中地方法院執行命令，將暫停撥付補助款。四方所屬唐榮客運董事長何義純未接電話，無法取得回應。

四方電巴駕駛因欠薪集體離職、申請勞資調解後，7日勞資協調資方無故未出席，引起各界關注。昨晚傳出四方位於北屯的調車場，已有債權銀行拖走電動公車，今早在傳出在宜寧中學附近的調車場，又有電動公車被拖走。

司機代表說，四方在10月15日後沒發薪，包含69名司機在內的82員工全數離職，11月7日第二次調解會議資方未出席不成立，四方未依上次勞資調解承諾開給非自願離職證明，勞工局會後開立協調不成立證明，讓勞方先申請失業給付，對於資方積欠工資、加班費、資遣費等，將協助勞工訴諸法律解決。

台中市勞工局說明，四方公司積欠工資引發勞資爭議，勞方可持此調解不成立紀錄向台中市就業服務處申請失業給付，同時也將提供勞方相關法律諮詢及訴訟扶助資訊，並協助勞方申請工資及資遣費墊償等，以確保勞方權益。

交通局說明，已收到台灣台中地方法院執行命令，後續將依執行命令暫停撥付相關補助款項給四方公司。四方公司原經營的13條路線均無法正常發車，交通局已緊急協調其它業者協助全面代駛，盡量在不影響原有路線運能情形下，優先滿足尖峰時段民眾通勤通學需求。

交通局指出，現正進行收回四方公司所屬公車路線經營權的行政程序，完成後將儘速公告，以利協調其它業者接駛；交通局、勞工局也持續協助媒合四方公司離職駕駛員就業，鼓勵駕駛員繼續投入市區客運服務，穩定台中市公車運能。

四方電巴積欠薪資，駕駛、員工已集體離職，今傳出四方擁有的電動公車，遭債權銀行清點、拖走。圖／台中市議員曾威提供
四方電巴積欠薪資，駕駛、員工已集體離職，今傳出四方擁有的電動公車，遭債權銀行清點、拖走。圖／台中市議員曾威提供

公車 離職 勞資

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