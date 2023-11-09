人潮不見了！高美濕地公車「收車早」議員：不能只讓民眾看夕陽

台中高美濕地觀光遊客今年暑假比去年疫情前減少5成，創下2018年觀光遊憩據點人次統計以來新低紀錄，今年暑假人潮不見了。楊典忠說，高美濕地公車最晚發第一班、最早收車，市府不能只讓民眾「看夕陽」。

市議員楊典忠說，根據觀光署資料庫，今年7月觀光客3萬7千多人次，比去年少57%；今年8月少54%，被國外網站譽為「一生必遊一次」，竟創下2018年觀光遊憩據點人次統計以來新低紀錄。

楊典忠說，市府今年3月9日解散高美濕地推動觀光跨局處小組，暑假沒有交通接駁車計畫，10月原在海線舉辦的國慶焰火改到市區，往年夏季藍帶海洋活動更被忽視，他呼籲市府恢復高美濕地整體發展觀光跨局處小組，重視海線觀光發展的特色串聯景點串，把海線的觀光客找回來。

楊典忠說，高美濕地309公車第一班是中午11點23分從台中火車站出發，回程最晚是晚上6點半。相較其他班次高美濕地公車是最晚出發、最早收班，他質疑，市府不應該限制觀光遊客只能看夕陽。

楊典忠強調，高美濕地一直面臨陸化、生態環境轉變的問題，公共設施未完善、連廁所都還沒蓋好，交通停車亂象叢生、海堤階梯過大對長者不友善、觀光導覽設施不完備，無障礙通道太遠不便，遊客中心距離木棧道太遠、大眾運輸提供觀光能量不足、至今未設置農業市集、地方小吃攤販區，都亟待跨局處研商解決。

陳美秀說，高美濕地觀光公車班次問題，我們會再跟公車業者協調，觀光公車班次因地點不同而有差異，高美濕地主要是看夕陽的時間，山上谷關線主要是清晨、晚上。

副市長黃國榮表示，市府過去12年都很重視高美濕地觀光，跨局處工作小組是任務編組，跨局處小組運作最主要是跨局處協調，目內並非推動觀光。觀光人次減少事出必有因，可再探討。