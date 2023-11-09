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台中學生「坐地上」等公車家長心疼 交局：優先做候車杆椅
台中市各大醫院及學校周邊公車站牌未設候車座椅，學生不是蹲在路邊，就是坐在路旁的人行道。議員林祈烽、施志昌質詢要求市府應建置倚靠式欄杆，最好設座椅，不要讓候車民眾坐在人行道等公車。交通局長葉昭甫說，會優先處理醫院和學校周邊，施作座椅或倚靠式欄杆。
林祈烽說，台中市公車APP隨時可查詢到公車到站時間，但醫院學校周邊有些長者、學生蹲或坐在路邊等車，邊滑手機或與同學聊天等車。
林祈烽說，家長反映看到學生坐在地上等公車，在人行道坐一排，很心疼。有些設在人行道上的站牌，同時也有停放機車，導致有學生等公車時被排氣管燙傷。
林祈烽建議，學校或醫院周邊的公車站牌，如果人行道有足夠的空間，市府應優先設置候車亭和座椅，至少設置台灣大道公車專用道站內那種腰靠式的欄杆，讓老人和學生即使在空間有限的情況下，身體也有倚靠的地方，不要再讓民眾和學生坐在地上等公車。
交通局長葉昭甫說，台中公車候車亭目前大約已施作1000座以上，但全市的公車站牌約有6000支，還有約5000支站牌有待施作。
交通局將針對學校和醫院周邊的站牌優先處理，能設座椅就設置，考量行人空間和安全等問題，也可先設置倚靠式欄杆。
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