「追焦手」助長彰化139線危險駕駛？議員建議勸離
彰化縣道139線「山道猴子」活躍，5年來，車禍超過千件，共添了15條冤魂。彰化縣議員陳銌銌今天質詢時表示，因139線沿途有許多「追焦手」 獵取鏡頭，造成機車騎士為耍帥才危險駕駛，要求警方勸離。縣警局長張國雄表示，「追焦手」難構成違法，但警方會盡量勸導。
彰化縣道139線位在八卦山稜線，風景優美，兩側有林蔭隧道，是知名的自行車遊憩路線，也吸引重機族及超跑族前來競飆，尤其東外環（台74甲）到瑩光段即5.8到10.2公里約4.4公里路段最熱門，尤其在數個連續彎道，一些喜歡飆速機車騎士，在過彎、壓車時，未跟著減慢速度，為獲得「追焦手」上線出鋒頭，還蹺獨輪危險駕駛。
為了減少139線車禍傷亡事故，縣政府及警方「有步想到無步」，針對易肇事路段，速限降到40公里外，也設置兩具固定測速桿，更編排警力攔查取締，甚至由員警扮「追焦手」取締。
但單是今年7、8月仍奪走3條年輕的生命，累計5年來，車禍超過千件，共添了15條冤魂。最近更設置彎道自動偵測拍照取締，卻因過彎傾角小於60度做為取締參考，遭各界撻伐後，宣布暫緩。
縣議員陳銌銌質詢時，除要求警方檢討取締方式外，縣府也要改善道路設施，以免車禍一再發生。她並認為，「追焦手」是助長139線機車騎士危險駕駛的行為， 要求警方勸離「追焦手」，尤其「追焦手」取景的位置，也往往是機車騎士最常危險駕駛之處，可研議設置測速設備。
不過，縣警局局長張國雄在答詢時表示，「追焦手」是機車騎士危險駕駛的因還是果，很難認定，而且「追焦手」是在路外拍攝，目前沒有法令可以取締，但警方會積極勸導。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言