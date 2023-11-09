「追焦手」助長彰化139線危險駕駛？議員建議勸離

彰化縣道139線「山道猴子」活躍，5年來，車禍超過千件，共添了15條冤魂。彰化縣議員陳銌銌今天質詢時表示，因139線沿途有許多「追焦手」 獵取鏡頭，造成機車騎士為耍帥才危險駕駛，要求警方勸離。縣警局長張國雄表示，「追焦手」難構成違法，但警方會盡量勸導。

彰化縣道139線位在八卦山稜線，風景優美，兩側有林蔭隧道，是知名的自行車遊憩路線，也吸引重機族及超跑族前來競飆，尤其東外環（台74甲）到瑩光段即5.8到10.2公里約4.4公里路段最熱門，尤其在數個連續彎道，一些喜歡飆速機車騎士，在過彎、壓車時，未跟著減慢速度，為獲得「追焦手」上線出鋒頭，還蹺獨輪危險駕駛。

為了減少139線車禍傷亡事故，縣政府及警方「有步想到無步」，針對易肇事路段，速限降到40公里外，也設置兩具固定測速桿，更編排警力攔查取締，甚至由員警扮「追焦手」取締。

但單是今年7、8月仍奪走3條年輕的生命，累計5年來，車禍超過千件，共添了15條冤魂。最近更設置彎道自動偵測拍照取締，卻因過彎傾角小於60度做為取締參考，遭各界撻伐後，宣布暫緩。

縣議員陳銌銌質詢時，除要求警方檢討取締方式外，縣府也要改善道路設施，以免車禍一再發生。她並認為，「追焦手」是助長139線機車騎士危險駕駛的行為， 要求警方勸離「追焦手」，尤其「追焦手」取景的位置，也往往是機車騎士最常危險駕駛之處，可研議設置測速設備。