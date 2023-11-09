原住民歌唱大賽11月18日 葫蘆墩文化中心戶外廣場展開

「2023原鄉原民葫蘆墩」第4屆原住民歌唱大賽，11月18日周六將在台中市葫蘆墩文化中心戶外廣場展開，邀請榮獲多項金曲獎創作歌手及知名演員王宏恩開場演唱，規劃原民特色美食、原風文創手作、小農特產的部落市集。

葫蘆墩文化中心表示，「2023原鄉原民葫蘆墩」活動由財團法人台中市文化建設基金會、台中市政府文化局及台中市原住民族運動總會合作辧理，開場由身為布農族原住民的知名歌手王宏恩演唱多首音樂作品，歌唱大賽由青年組及壯年組各20位入選者角逐一至三名寶座，第一名可獲得獎金1萬元及豐富禮品。

財團法人台中市文化建設基金會董事長楊素眞表示，「2023原鄉原民葫蘆墩」提供舞台鼓勵原住民朋友盡情展現與生俱來、令人驚豔的動人歌聲。當天除了欣賞精采演唱，並規劃美食文創市集，及視覺障礙福利協進會、身心障礙體育總會等社福團體公益攤位。

活動相關訊息可至葫蘆墩文化中心官網查詢。