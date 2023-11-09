台中重劃區雜草叢生 淪「嫌惡設施」

台中市是台灣辦理市地重劃最多的縣市，市議員曾朝榮昨在議會質詢指出，不少已完成的重劃區雜草叢生且髒亂，甚至驚見白骨；另重劃區不少道路未設交通號誌卻已通車，又成飆車族樂園，險象環生。他要求地政局重劃區8米以上的道路，未設號誌前不要通車，地政局長吳存金表示會研究。

台中市公辦與私辦重劃林立，曾朝榮說，地政局尚未交給目的事業機關的重劃區不少，尤其北屯區更多， 目前不少還在地政局手上，尚未交出。他說，重劃區有不少社區，街道漂亮，但雜草叢生，沒有足夠的監視器，成為附近居民口中最貴的「嫌惡設施」。

曾朝榮說，重劃區被亂倒垃圾還是小事，北屯區14期重劃區內空地，工人除草還驚見一具白骨，讓除草工嚇到腳軟報警，後來查出死者是通報失蹤3個月的婦人，不排除在空曠重劃區內路倒死亡，重劃區竟然發生這種事，數個月才發現，讓附近居民驚嚇不已。

地政局長吳存金說，重劃區如完成後，均交給目的事業機關管理，目前尚未交出的，則編列經費由環保局維護環境，每年維護費逾5000萬元。

台中市環保局表示，針對市地重劃、區段徵收等包括第7、8、9、10、11、12期、新光及廍子重劃區等，每年環境清潔維護，從市地重劃等基金編列近9500萬預算，因土地面積太大，130名人力低強度維護，高強度維護必須提高預算，再與地政局商議。

曾朝榮說，前議員陳清景在住家附近的重劃區道路遭撞擊，重傷得坐輪椅，重劃區的道路通車潛藏危機，例如單元十二因路寬車少，車速極快，每次都要發生重大車禍後，交通局才會勘，還要分等級，撞死人才能裝設交號誌。

曾朝榮建議，人命關天，危險確實存在，遲早要裝紅綠燈誌，為免無辜的生命受害，他建議道路8米以上，應完成裝設交通誌後，再開放通車。吳金表示會研究。