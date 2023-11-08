台中鐵道路廊台3跨越自行車橋完工 不用擔心車流

台中市政府在豐原區圓環東路新建「鐵道路廊台3跨越自行車橋」已完工，台中市長盧秀燕今天視察時指出，完工後，民眾騎自行車不用擔心車流，也不用等紅綠燈，安全又便利。

台中市政府建設局打造「大台中自行車路網」系統，斥資新台幣5694萬元在豐原區圓環東路新建「鐵道路廊台3跨越自行車橋」，歷經1年工期，今年9月順利完工。盧秀燕、國民黨立委江啟臣及台中市議員張瀞分等人下午前往視察。

盧秀燕表示，感謝江啟臣協助向中央爭取超過50%的工程經費，大為減輕市府負擔。工程完工後，民眾騎自行車不用擔心車流、也不用再等紅綠燈，安全又便利。

台中市建設局長陳大田指出，市府於111年獲得交通部公路局「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫」計畫核定，啟動「鐵道路廊台3跨越自行車橋」工程，總經費約5694萬元，其中由中央補助3280萬元，地方自籌2414萬元，設置全長約190.4公尺自行車跨越橋梁，串連因既有道路中斷的南北兩端自行車道。

建設局說明，台中市鐵路高架化後，總長約21.7公里的閒置土地，在市府團隊努力下，已轉型成民眾休閒漫步、騎車漫遊的自行車道。市府已陸續完成「潭子區潭心鐵馬空橋」與「豐原區台3跨越自行車橋」，後續將再建置台74線橋下的自行車跨橋，預計113年底完工啟用。