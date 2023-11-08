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民代籲重新盤點「城中城線」景點 推台中「戀愛巴士」

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台灣好行台中「城中城線」上路2年，市議員江肇國說，路線周邊隨地方法展出新興景點，市府應再盤點，重新規畫路線。記者劉柏均／攝影
台灣好行台中「城中城線」上路2年，市議員江肇國說，路線周邊隨地方法展出新興景點，市府應再盤點，重新規畫路線。記者劉柏均／攝影

台灣好行台中「城中城線」上路2年，行經台中舊城區，但市議員江肇國指出，東區已發展出 LaLaport、帝國糖廠等景點，「城中城線」應隨地方發展，重新檢討觀光景點與路線，更可結合媽祖月老文化聞名的樂成宮，打造「戀愛巴士」為主題等班次，塑造一日媽祖觀光娛樂圈。觀旅局長陳美秀表示，將會同交通局會勘調整。

台中市議會今舉行交通地政業務質詢，市議員江肇國、李天生、蔡耀頡聯合質詢。江肇國說，城中城線上路2年，應是觀光性質的路線，但全線38站中，很多更像是通勤用站點，應以觀光點為主，而非每站都停，路線要為觀光、不是通勤。

江肇國建議，過去城中城線終點站，僅到台中帝國糖廠就迴轉，但近年來東區不論是 LaLaport進駐、建國市場改建，或是以媽祖、月老聞名的樂成宮，皆有大量人潮湧入，何不考慮以富有歷史的樂成宮為核心景點，結合城中城線開出「戀愛巴士」，打造「一日媽祖觀光娛樂圈」。

江肇國要求，市府除了調整路線外，應立即盤點每站周遭景點，規畫整體一日觀光動線，加強推廣，且要串連周遭交通路線，推出不同的觀光旅遊方案，才能夠吸引在地人更認識台中，觀光客也才更願意來台中觀光。

陳美秀說，調整路線仍需考量站牌位置、周圍交通等因素，將會與交通局共同會勘調整。

江肇國 媽祖 月老

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