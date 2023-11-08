台中東區觀光熱點多 議員籲觀光巴士路線延伸

台灣好行城中城線上路2年，台中市議員江肇國今天指出，全線多站像是通勤站點，東區近年觀光熱點多，呼籲可延伸觀光巴士路線，串聯地方觀光熱點，打造一日觀光娛樂圈。

台中市議會今天召開定期會交通地政業務質詢，民進黨籍台中市議員江肇國指出，台灣好行城中城線上路2年，地方發展也有許多變化，觀旅局應重新檢討路線，才能有效提高運量及滿意度。

他提到，這條應是觀光性質的路線，全線38站中很多更像是通勤用的站點。城中城線終點至台中帝國糖廠就迴轉，近5年來，東區有LaLaport進駐、建國市場完成遷建，當地還有媽祖、月老聞名的樂成宮，吸引人潮湧入，是東區觀光熱點。城中城線卻無法到達這些景點。

他建議，路線可延伸繞行東區的觀光熱點，增加繞行的里程數不會超過1公里，卻可有效吸引更多觀光景點。也可考慮以富有歷史的樂成宮為核心的景點，並結合城中城線，開出「戀愛巴士」，打造「一日媽祖觀光娛樂圈」。

台中市觀光旅局長陳美秀也認同應檢討路線，她說，事後會前往會勘，考慮規劃打造「一日媽祖觀光娛樂圈」。副市長黃國榮表示，他從小也在樂成宮周邊長大，近年廟方極力推廣媽祖、月老文化，議員的意見市府將納入評估規劃。