南投竹山東埔蚋溪環境營造 提升教育遊憩功能

民進黨立法委員蔡培慧爭取4600萬元改善竹山鎮東埔蚋溪生態園區，包含改善損壞設施、生態池滲漏、環池步道、引水閘門清淤、木棧道更新等，盼提升生態教育及遊憩功能。

竹山鎮木屐寮經多次風災重創當地聚落產業，後經南投縣木屐寮生態文化協會、南投縣東埔蚋溪環境生態保護協會認養生態滯洪園區，發展為環境教育場域，為使園區進一步發展，蔡培慧爭取新台幣4600萬元，今天在竹山鎮公所辦理東埔蚋溪木屐寮生態園區說明會。

蔡培慧出席致詞表示，她擔任行政院中部聯合服務中心執行長期間就關心東埔蚋溪生態園區規劃，園區有良好滯洪系統，具生態復育、親子遊憩等觀光優勢，因此她爭取經費改善細部，期待未來成為親子生態戲水園區、增加教學特色並促進在地人文觀光。

經濟部水利署第四河川分署長李友平出席說，東埔蚋溪生態園區滯洪池分為大腳丫池、小腳丫池，未來大腳丫池部分以蓄水、儲水為主要功能，小腳丫池則是生態環境池，為使遊客有更好遊憩體驗，將同步提升步道整體周邊環境，工程預計明年10月完成。

竹山鎮長陳東睦說，感謝蔡培慧、水利署重視東埔蚋溪生態園區，期待改善停車、如廁環境後有更好的旅遊體驗。

民進黨南投縣議員陳玉鈴說，地方協會2015年起積極發展東埔蚋溪生態園區，感謝蔡培慧爭取經費，讓園區更好，期待朝多元親子戲水園區前進。