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土地公託夢先娶老婆再入厝 彰化跨縣市到雲林娶親將席開百桌

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
彰化縣和美鎮中寮中圍福圍宮福德正神託夢要娶福德夫人，廟方依照夢中指示尋找到虎尾鎮大屯子福德宮，獲福德夫人應允嫁妹，昨天福圍宮依照古禮到虎尾提親下訂。記者陳雅玲／翻攝
彰化縣和美鎮中寮中圍福圍宮福德正神託夢要娶福德夫人，廟方依照夢中指示尋找到虎尾鎮大屯子福德宮，獲福德夫人應允嫁妹，昨天福圍宮依照古禮到虎尾提親下訂。記者陳雅玲／翻攝

彰化縣和美鎮中寮中圍福圍宮福德正神託夢要娶福德夫人，廟方依照夢中指示尋找到虎尾鎮大屯子福德宮，獲福德夫人應允嫁妹，昨天福圍宮依照古禮到虎尾提親下訂，將於11月26日迎娶福德夫人。

大屯子福德宮福德夫人傳出要嫁妹的消息，主委吳東桓今天證實此事，他表示，福德夫人妹妹要嫁的對象是彰化縣和美鎮中寮中圍福圍宮福德正神，對方昨天在媒人黃淑晴的陪同下，已正式提親下訂。

兩間廟如何談成這門親事，引人好奇，吳東桓說，2016年中圍福圍宮的主委被福德正神託夢，要他找一間有土地婆的廟交流，主委尋夢找來，雙方交流兩、三次，開玩笑互稱親家。

後來福圍宮整建完成，廟方要請福德正神入火安座卻未獲應允，一問才知，福德正神尚未娶妻，想要迎娶大屯子福德宮福德夫人的妹妹，郎有情當然也要妹有意，吳東桓說，廟方擲筊詢問，獲得福德夫人3個允筊，同意嫁妹。

昨天福圍宮廟方人員在媒人婆黃淑晴的陪同下，帶著胭脂水粉、春仔花、珠寶盒來提親，雙方訂下婚期就在11月26日上午9時迎娶。

吳東桓說，大屯子福德宮已有百年歷史，第一次出嫁福德夫人的妹妹，是地方上的大事，當天對方將依照古禮，並準備活體豬羊、白馬迎娶，另有素蘭小姐要出嫁、鍾馗嫁妹等傳統陣頭演出，預計席開百桌，完成獨特的神明聯姻大事。

雲林縣虎尾鎮大屯子福德宮已有百年歷史，11月26日福德夫人的妹妹將出嫁彰化和美鎮。記者陳雅玲／攝影
雲林縣虎尾鎮大屯子福德宮已有百年歷史，11月26日福德夫人的妹妹將出嫁彰化和美鎮。記者陳雅玲／攝影
雲林縣虎尾鎮大屯子福德宮已有百年歷史，11月26日福德夫人的妹妹將出嫁彰化和美鎮。記者陳雅玲／攝影
雲林縣虎尾鎮大屯子福德宮已有百年歷史，11月26日福德夫人的妹妹將出嫁彰化和美鎮。記者陳雅玲／攝影

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