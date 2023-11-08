看好台中七期潛力 唐吉訶德、誠品生活進駐展店

看好台中七期重劃區發展潛力，日系唐吉訶德跨出台北市首家店就座落七期老虎城購物中心，將於明天正式開幕；而誠品生活480也進駐七期市政路，全館預定於12月試營運。

以供應日本特色商品聞名海內外的唐吉訶德（DONDON DONKI）今天在台中市召開記者會，宣布台中TIGER CITY店將於明天開幕，這是跨出台北市在外縣市的首間分店，插旗七期老虎城購物中心，希望帶給中部消費者滿滿日式服務。

台中首店落腳七期，PPIH集團表示，因為七期已是成熟商圈，很有發展潛力，而且台中店還引進全球首店的新品牌「若櫻壽司」，與台北市3間店不同的是，店內有女僕裝扮的店員，穿梭在商場，為消費者提供銷售服務。

「誠品生活480」也進駐七期市政路打造「城市美術館」，全店8層樓共7500坪，提供生活風格、文化閱讀、都會時尚、親子體驗、日常美食、主題餐廳等服務，1樓戶外廣場更邀請台中花博策展人吳書原打造逾500坪綠帶映廊，作為休憩與展演空間。

誠品生活指出，5樓的誠品書店與咖啡廳已於10月27日開放服務，至於匯集台味及異國美食的B1「品食光」樓層也於今天開張，全館預計於12月試營運。

此外，在七期營運的台中林酒店則開創新品牌太麻林酸菜魚，並選擇到南屯區展店；這個店址，原本是去年台中市長選舉期間被作為民進黨市長候選人蔡其昌競選總部，目前變身為酸菜魚餐廳，近千坪面積，還擺設上百台各式夾娃娃機，盼打造美食與休閒娛樂新據點。