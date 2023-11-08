快訊

台灣藝人安于晴赴泰旅遊遭勒索 4名泰國警察各判5年徒刑

健保再不改變 台大院長示警：看不好病、看不到病恐成常態

陳零九慘賠當證人！曾代言JPEX吸金延燒台灣 檢調搜索9路約談4人

看好台中七期潛力 唐吉訶德、誠品生活進駐展店

中央社／ 台中8日電

看好台中七期重劃區發展潛力，日系唐吉訶德跨出台北市首家店就座落七期老虎城購物中心，將於明天正式開幕；而誠品生活480也進駐七期市政路，全館預定於12月試營運。

以供應日本特色商品聞名海內外的唐吉訶德（DONDON DONKI）今天在台中市召開記者會，宣布台中TIGER CITY店將於明天開幕，這是跨出台北市在外縣市的首間分店，插旗七期老虎城購物中心，希望帶給中部消費者滿滿日式服務。

台中首店落腳七期，PPIH集團表示，因為七期已是成熟商圈，很有發展潛力，而且台中店還引進全球首店的新品牌「若櫻壽司」，與台北市3間店不同的是，店內有女僕裝扮的店員，穿梭在商場，為消費者提供銷售服務。

「誠品生活480」也進駐七期市政路打造「城市美術館」，全店8層樓共7500坪，提供生活風格、文化閱讀、都會時尚、親子體驗、日常美食、主題餐廳等服務，1樓戶外廣場更邀請台中花博策展人吳書原打造逾500坪綠帶映廊，作為休憩與展演空間。

誠品生活指出，5樓的誠品書店與咖啡廳已於10月27日開放服務，至於匯集台味及異國美食的B1「品食光」樓層也於今天開張，全館預計於12月試營運。

此外，在七期營運的台中林酒店則開創新品牌太麻林酸菜魚，並選擇到南屯區展店；這個店址，原本是去年台中市長選舉期間被作為民進黨市長候選人蔡其昌競選總部，目前變身為酸菜魚餐廳，近千坪面積，還擺設上百台各式夾娃娃機，盼打造美食與休閒娛樂新據點。

誠品 美食 北市

延伸閱讀

上班族瘋搶！全聯「最療癒的買一送一」引熱議 「4款絲滑飲料」銅板價現泡現喝

重新定義雪莉桶奢華新思路 格蘭路思「時淬之藝」25年亞洲珍稀首發

聯準會鷹派態度暫緩 法人看好：可伺機布局長天期投等債

MLB／道奇總裁迷大谷 美媒看好落腳道奇、也有人猜遊騎兵

相關新聞

中市府共享車位遭批「無中生有」 交局：僅建議未強迫

台中市針對辦理容積移轉的建築，建議未來建案完工後，可提供給民眾使用「共享車位」。市議員輪番批市府「於法無據」占用私人車位...

飲料業者未被通知限塑卻怪環保局？ 王惠美：自己要有認知

配合環境部「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」公告，彰化縣政府從明年1月1日起上路，縣議員許雅琳今天質詢時，質疑因環保...

交通記點新制上路台中業務倍增 申辦流程不便引民怨

交通違規記點新制上路，車主非駕駛人遭逕行舉發時，為求自保應辦理「違規歸責」，台中市3個月來高達4萬件，比去年同期多出3倍...

彰化體適能檢測擴大到65歲以下 「3分鐘登階」是大魔王

彰化縣推動體適能檢測從長者向下到65歲以下族群，衛生局近兩個月派出運動檢測員團隊進到縣內26鄉鎮公所，幫員工、民眾做體適...

餵綿羊吃紅磚對嗎？清境農場臉書粉專解說 網呼：長知識了

南投仁愛清境農場飼養逾400頭羊，還能近距離接觸綿羊，深受遊客喜愛，但場方近期分享，拿紅磚餵綿羊的照片，不少人訝異怎會讓...

日月潭邵族祭儀女祭司僅5位 先生媽石累辭世獲中央表揚

邵族先生媽石累Malash Katibatu於9月30日辭世，享壽86歲，文化部今天上午日前往文化發展協會頒贈旌揚狀，由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。