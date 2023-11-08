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飲料業者未被通知限塑卻怪環保局？ 王惠美：自己要有認知

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣從明年元月一日起，飲料店等業者不得提供塑膠一次用飲料杯，縣議員許雅琳認為環保局未通知所有業者有疏失，縣長王惠美認為中央推行減塑政策很久了，業者本身就應該要有認知。記者劉明岩／翻攝
彰化縣從明年元月一日起，飲料店等業者不得提供塑膠一次用飲料杯，縣議員許雅琳認為環保局未通知所有業者有疏失，縣長王惠美認為中央推行減塑政策很久了，業者本身就應該要有認知。記者劉明岩／翻攝

配合環境部「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」公告，彰化縣政府從明年1月1日起上路，縣議員許雅琳今天質詢時，質疑因環保局「疏失」，縣內仍有不少業者未接獲通知，讓業者無所因應；縣長王惠美回應表示，中央推行減塑政策很久了，業者本身就應該要有認知，環保局只是站在輔導立場盡量通知，不應苛責。

依環境部「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，飲料店等業者不得提供塑膠一次用飲料杯，並鼓勵民眾自備環保杯。

不過，縣議員許雅琳指出，彰化縣預定明年元月一日實施，先前雖已逐一通知業者這項規定，但距實施只剩一個多月，還是有不少業者未接獲通知，面對既有塑膠杯去化，及訂不到紙杯屆時恐無法營業，實施後，如果被檢舉，屆時環保局是否要為這項「缺失」負責，她要求環保局訂出相關配套措施。

環保局長江培根表示，環保局基於輔導立場，通知業者宣達這項政策，但因為有的業者營項目不是登記飲料項目，清查花費相當時間，況且，環境部早已公告這項政策，環保局也多次發新聞稿宣導，業者應該了解這政策，至於明年元月正式實施後，會先行勸導。

許雅琳認為仍有業者未接獲通知，堅持是環保局「疏失」，但環保局長江培限不認為有「疏失」，議場氣氛凝重。縣長王惠美主動表示，實際上中央政府的減塑政策推行已經很久了，環保局站在輔導的立場盡量通知業者，然而部分業者甚至連立案都沒有立案，難以通知，因此業者本身就應該要有認知。

王惠美說，大家都知道要減塑，所以問題重點不在於杯子訂不訂得到，而是在於如何讓消費者願意自己攜帶環保杯，如此一來，很多問題就可以解決，縣府希望能針對民眾多輔導，希望議員不要過於苛責業務單位，否則以後就公告就好，不用輔導民眾，大家共同的目標是希望減塑，如何讓環境變得更好，應該朝這個方面努力。

議員

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