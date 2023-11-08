彰化體適能檢測擴大到65歲以下 「3分鐘登階」是大魔王
彰化縣推動體適能檢測從長者向下到65歲以下族群，衛生局近兩個月派出運動檢測員團隊進到縣內26鄉鎮公所，幫員工、民眾做體適能檢測，整體評估下來，以「3分鐘登階」心肺功能項目表現較弱，另腹肌運動檢測肌耐力的項目也相對吃力，大都是平時缺乏運動。
彰化縣今年首度啟動體適能檢測列車巡迴各鄉鎮市，今天線西衛生所到線西公所為50名65歲以下公務員與民眾檢測，包括手握力、仰臥起坐、體前彎、3分鐘登階，藉此測驗身體柔軟度、肌力、心肺功能，線西鄉長蘇韋峻檢測下，在仰臥起坐項目優於其他人，他說，近年開始跑步也與兒子打籃球，多少有幫助。
檢測員指出，「登階」再量測心跳恢復時間測出心肺耐力是65歲以下體適能才有的項目，狀況好的通時常有運動習慣，若運動強度不足，在檢測時也看得出來。
線西衛生所主任李佳勳表示，過去針對長者做體適能，許多在核心、重力項目較不足，而65歲以下成人許多上班族因久坐、看手機等姿勢不良，加上運動量不足，會腰酸背痛，肌耐力、柔軟度都弱化，他也指出，偏遠鄉鎮因公園、健身房等較少，運動空間受限，更需要投入健康資源，即便是務農長期高度勞動者，也需檢測身體功能，否則本錢沒了，老化更快。
彰化衛生局長葉彥伯說，過去縣內體適能檢測較零星，未來希望系統化，今年率先讓公所員工檢測，往後也可推廣到社區。許多民眾工作之後忽略體能下降的事實，建議40歲以上都要做體適能檢查，目前體適能檢測一般醫院沒提供服務，但檢測能了解身體功能，對疾病發生有代表性，例如心跳肺部速度變慢，就是心血管風險之一，民眾應重視。
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