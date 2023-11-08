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做伙來讀冊 銀髮行動讀書會開心學習750人次參加

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
「健康生活與居住」課程內容包含運動與身體活動。記者游振昇／攝影
「健康生活與居住」課程內容包含運動與身體活動。記者游振昇／攝影

弘光科技大學老人福利與長期照顧事業系承辦台中市政府社會處「112年好HOW生活-做伙來讀冊」銀髮行動讀書會，邀請55歲以上市民參加，參加讀書會銀髮族至今已超過750人次，看到長者笑容滿面學習，家屬充滿感謝。

執行計畫的弘光老福系老師莊凱翔表示，銀髮行動讀書會系列活動從9月展開，除在弘光科大辦理，也到台中市太平區、大雅區、北區、梧棲區、外埔區與沙鹿區等地的社區活動中心、工作坊、社會住宅辦理，至今共有超過750人次參加。

讀書會規劃的「健康生活與居住」課程內容包含運動與身體活動、飯食與保健、心理與精神健康、住宅與居家安全；「社會參與與學習」課程包含高齡者繼續就業彈性工作案例、世代共融、志願服務回饋社會等分享內容；「休閒育樂與科技」課程教導及介紹手機等智慧裝置使用、數位攝影、科技小工具、遊憩育樂活動、輔具使用；另外，還有「長期照顧與醫療」、「財務保障與法律知識」這些實用的課程。

莊凱翔表示，課程開始前，由講師帶領銀髮族做運動暖身操，陪同長輩參加讀書會的家屬，看到家中長輩在講師帶領唱跳下，活動身體，展露許久未見的笑靨很欣慰，尤其長輩和年齡相近銀髮族一起學習實用的知識，互相交流下，比較能夠接納新觀念。聽到長者及家屬對講師們致謝，令他覺得辦理銀髮行動讀書會，讓長者透過學習為銀髮生活做好準備，非常有意義。

參加讀書會的多位長者說，以前從來沒參加過社區活動，在主辦單位積極邀請下踏出家門參加，除了在講座中得到能夠幫助自己的有用法律資訊、健康知識，也在活動中認識一些朋友，很開心。

「112年好HOW生活-做伙來讀冊」銀髮行動讀書會，已吸引750人次參加。記者游振昇／攝影
「112年好HOW生活-做伙來讀冊」銀髮行動讀書會，已吸引750人次參加。記者游振昇／攝影

銀髮族 長輩 台中市

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