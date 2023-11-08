影／來南投注意！埔里三獻清醮 這5天全鎮吃素

南投埔里每12年辦1次建醮法會，法會後第3年舉行祈安三獻祭典才算圓滿。2020年建醮時全鎮茹素、開葷引爆買肉潮等引發關注。時隔3年，公所今宣布12月16至18日適逢三獻清醮，但得從13日起茹素5天，歡迎國人來鬥鬧熱。

埔里鎮自清末庚子年（1900年）至今每12年舉辦1次建醮法會，全鎮茹素、家戶繳「丁口錢」，當地直至今日仍遵循傳統，不只多數居民吃素，大多店家也不賣葷食，外地人則入境隨俗，發展出獨特的建醮文化，列入南投縣無形文化資產。

而因2020年的建醮法會因適逢120年，地方循傳統盛大設置總壇及東南西北四大醮壇，公所也將宗教祭儀結合觀光、地方創生等舉辦文化慶典，更因全鎮同心茹素，直至醮儀後開葷才引爆買肉潮等屢上媒體版面，成為全國注目的宗教活動。

不過，多數國人並不清楚，2020年這場建醮法會其實還沒結束，埔里三獻清醮法會總理團表示，建醮法會當年度辦完後，還得在相隔3年的農曆卯年再辦三獻祭典圓醮，祭儀才算圓滿，而今年適逢癸卯年因此仍要遵循傳統擇期舉行三獻清醮。

埔里鎮公所今舉辦記者會宣布，今年的祈安三獻祭典於12月16日子時至18日子時舉行，但總理團考量讓適逢120年建醮做得圓滿，因此從13日子時起就開始齋戒茹素，盼居民、店家及相關單位配合，用最虔誠的心迎接年底的三獻清醮。

埔里鎮長廖志城則說，今年底的三獻清醮祭典不馬虎，同樣盛大興設總壇、四方醮壇，更以媽祖、四大醮壇神獸形象設計胸章、皮革平安符、杯墊等文創商品，還有埔里陳紹、愛蘭白酒等建醮紀念酒，屆時歡迎全國民眾來埔里吃素鬥鬧熱。