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momo中區物流中心彰化動土 將提供550職缺縣民優先

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
momo「中區物流中心」總基地面積為9800坪，樓層規劃為地上8層、地下2層。圖/彰化縣府提供
momo「中區物流中心」總基地面積為9800坪，樓層規劃為地上8層、地下2層。圖/彰化縣府提供

台灣線上零售業龍頭富邦媒「中區物流中心」今在彰化和美鎮舉行新建工程動土典禮，配合國家政策，物流中心依自動化物流中心建置並納入綠色建築概念，預計2027年完工，將提供在地550多個就業機會。

富邦媒體科技公司總經理谷元宏表示，momo從小型電商到現在全台最大電商龍頭，從沒有倉庫到擁有北區物流中心、南區物流中心正在興建中，只剩中區還沒有物流中心，為了完成全島物流中心的拼圖，中區物流中心完工後將近3萬9000坪，將是規模最大的物流中心，擁有最先進的自動化物流設備，造福中部的消費者。

彰化縣長王惠美表示，momo富邦媒首選彰化投資眼光精準，看見未來的發展性，彰化位處山海線交會處選在彰化鄰近國3和美交通道，交通極為方便，且彰化有百萬人口的大縣的消費力，彰化人也純樸勤奮且有大量的勞動力，momo富邦媒將投資約76億元，將提供有550餘個工作機會，未來縣府勞工處將積極優先媒合縣籍優秀人才，另外，以網路電商的購物熱絡，此處倉儲預計很快滿載，未來後續要擴充倉儲，田中高鐵站園區也是個不錯的選擇。

momo「中區物流中心」總基地面積為9800坪，樓層規劃為地上8層、地下2層，樓地板面積約達3萬9000坪；預計每日吞吐量25萬件、商品存量540萬件；總投資金額合計約76億元。

經分析，momo在中部的訂單佔全台訂單比重已達25%，為減少運送趟次降低碳排放、縮短配送時間提升整體消費滿意度，momo「中區物流中心」有助於延續主倉與衛星倉混合的「短鏈物流」配送模式，縮短與消費者的距離。

業者也指出，momo「中區物流中心」的建置預計提供約550名職缺，其中50%職缺將優先聘用設籍於彰化縣之居民；也將開發培植在地供應商與配送商，創造更多合作機會。

momo富邦媒「中區物流中心」選在彰化動土，預計2027加入物流服務陣容。記者林敬家/攝影
momo富邦媒「中區物流中心」選在彰化動土，預計2027加入物流服務陣容。記者林敬家/攝影

momo 電商 職缺 彰化 王惠美

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