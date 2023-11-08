YouBikeAPP顯示2空位可還車 騎到現場看傻眼...交通局：已改善

台中市議會交通地政業務質詢，市議員張廖乃綸爭取儘速在中央球場旁增設YouBike站，另要求交通局針對周六遇上補班、補課日，公車必須按照平日班表發車，以免通勤族苦等不到公車。

台中市議會今進行交通地政觀光業務質詢，議員張廖乃綸說，台中市iBike設站數已達全國第一，累計有1327站，全台中公共自行車數量超過1萬輛，交通局指整體服務滿意度全國第一，但還是有民眾對租借流程及站點的管理有所抱怨。

張廖乃綸指出，最近就有民眾在臉書上討論YouBike停車的亂象，有網友表示，「APP說還有兩個車位，所以他就來了」結果到現場發現停車柱被超級大花台擋住，根本沒辦法停車。戲稱這是「闖關遊戲嗎?」、「表演停車特技嗎？」。

還有民眾反映預備車擋掉了8個停車柱，害人頂著大太陽騎到場卻無法停車還車，也有YouBike單車被180度橫著停放，影響他人停放。千奇百怪的停車亂象，交通局應設法迅速解決。

交通局長葉昭甫表示，網友反映大花盆擋住YouBike停車柱的問題，經協調已移除被阻擋的停車柱，至於其他偶發的停車狀況，民眾可以打1999通報或微笑單車公司的服務電話。

張廖乃綸還說，交通局推動里里有公共自行車的目標，目前已達成約70%，西屯區有185站，捷運沿線各站出入口也設置了32站，捷運站周邊1公里內設置244站。但西屯區不論消費、就業、就學及休閒活動人潮聚集，針對YouBike使用需求高的地點交通局應盡速增設站點，例如剛啟用不久的中央球場，來打球運動大多數是年輕人，年輕朋友是騎乘YouBike的主要族群，交通局一定要盡快增設。