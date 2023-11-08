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影／梧棲漁港製冰廠暨冷凍廠動工 盧秀燕：漁民等了30多年

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中區漁會梧棲漁港製冰廠暨冷凍廠興建工程，今天舉行動土典禮。記者游振昇／攝影
台中區漁會梧棲漁港製冰廠暨冷凍廠興建工程，今天舉行動土典禮。記者游振昇／攝影

台中區漁會梧棲漁港製冰廠暨冷凍廠興建工程今天動土典禮，預計後年完工，台中市長盧秀燕說，這座製冰和冷凍廠漁民等了30多年，希望工程早日完工，嘉惠漁民。

市長盧秀燕在動土典禮表示，梧棲漁港是捕魚和作業重要基地，也是民眾採購消費重要地方，但30多年來有漁港卻沒有製冰廠和冰庫，漁民作業不方便，安全和衛生也有疑慮，台中區漁會一直希望爭取到製冰和冷凍廠，但經費要4億多元，她說有決心就能成功，在各界努力下終於爭取到經費，希望工程早日完工，嘉惠漁民。

立法院副院長蔡其昌表示，近幾年梧棲漁港建設一項項施工，目前有3件大工程，對地方發展和漁民需求幫助大，將可一口氣完成，民眾消費和漁民作業可適度分開，觀光潛力更優化。

台中區漁會指出，梧棲漁港興建「製冰廠」及「冷凍廠」，感謝中央與市府共同支持台中區漁會投入4.56億元，營運後可提供中市漁民解決漁船用冰補給及調節因漁汛期大量漁獲冷凍貯藏產銷的問題，有效刺激漁業產業競爭力，增加漁民收益。

梧棲漁港位於台中市清水區屬第一類漁港，是中部地區最具規模不受潮汐限制的漁港及漁業基地，主要漁獲有烏魚、白鯧及午仔魚等，每年冬至前後，從各地捕撈烏魚漁船湧進漁港，最高可停泊約300多艘漁船；也擁有全國最大魚貨直銷中心，到港遊憩遊客根據交通部觀光局統計去年達130萬人次，在農委會漁業署舉辦的十大魅力漁港活動，也多次獲得「饕客天堂」的首選。

今天出席動土典禮，包括盧秀燕、農業部次長陳添壽、農業部漁業署副署長王振芳、立法院副院長蔡其昌、立委楊瓊瓔、台中市議會副議長顏莉敏、市議員楊典忠、全國漁會常務監事趙朝琴、台中區漁會理事長鄭基和、常務監事蔡榮聰、總幹事趙朝森等人。

台中區漁會梧棲漁港製冰廠暨冷凍廠興建工程，今天舉行動土典禮。記者游振昇／攝影
台中區漁會梧棲漁港製冰廠暨冷凍廠興建工程，今天舉行動土典禮。記者游振昇／攝影
台中區漁會梧棲漁港製冰廠暨冷凍廠興建工程，今天舉行動土典禮，蓋在漁港旁。記者游振昇／攝影
台中區漁會梧棲漁港製冰廠暨冷凍廠興建工程，今天舉行動土典禮，蓋在漁港旁。記者游振昇／攝影
台中區漁會梧棲漁港製冰廠暨冷凍廠興建工程，今天舉行動土典禮。記者游振昇／攝影
台中區漁會梧棲漁港製冰廠暨冷凍廠興建工程，今天舉行動土典禮。記者游振昇／攝影

漁民 梧棲 盧秀燕 農業部 蔡其昌 楊瓊瓔

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