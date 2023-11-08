台中住宿率未6成 赴日行銷挨批無效

疫後觀光復甦，但台中市多名議員質疑，台中市上半年旅館住用率不到6成，六都排倒數第二，觀旅局8月起每月到日本行銷，但未見成效。觀旅局長陳美秀說，中央未計入台中上百家觀光旅館，若全部計入，整體住宿人次排六都第二。現場質詢擦出火藥味，議員批別灌水、美化數字；觀旅局表示，將繼續拚觀光。

星級飯店表示，疫後住宿人次有回升，但業者最期盼的商務客仍未回流，與疫情前仍有極大落差。

根據交通部觀光署統計，今年1至6月旅館業住用率，台南市最高66.21%、其次為台北市63.35%、桃園市59.25%、新北市57.71%，台中市排第五57.23%，高雄市53.66%。

議員朱暖英批評，全國旅館與民宿評比，台中市前年特優，去年只有乙等，疫情已經解封，觀光署統計的住用率不到6成，台中觀光產業還沒甦醒。

議員林昊佑說，台中旅館房價落差太大，平假日落差為2至3倍，把旅客「當盤子」；根據中央統計，台中市連國慶假日整體訂房率都只有54.75%，同時段台北、宜蘭、花蓮都達7成，市府不要灌水、美化數字。

議員黃馨慧說，觀旅局8月與溫泉業者去青森，9月去名古屋「台日觀光高峰論壇」、10月去大阪旅展，11月再去名古屋推廣台中夜市，但台中國際機場大廳空蕩蕩，台日國際定期航班也未恢復，看不到實質成效。

觀旅局長陳美秀說，旅宿業包含觀光旅館、一般旅館，觀光署住用率統計只計算到台中市309家一般旅館，未列入111家觀光旅館與民宿，若計算509家住宿人次，上半年累計406萬人次，六都排第二；依電信大數據統計，台中主要景點旅遊人次，1至8月累計3707萬人次，也是六都第二。

觀旅局表示，台中目前有5條國際航班，分別飛往河內、胡志明市、香港、澳門、南京，另有4條包機航班，包含峴港、馬尼拉、釜山、濟州；台中市與日本多城市締結友好城市或交流協定，將持續爭取日客與國際航班。