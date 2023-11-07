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台鐵新烏日站淪「行人地獄」？ 顏寬恒爭取2設施撕汙名

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市議員吳瓊華、前立委顏寬恒團隊爭取到台鐵新烏日車站站前高鐵東一路增設斑馬紋行穿線、增設閃光號誌。圖／顏寬恒提供
台中市議員吳瓊華、前立委顏寬恒團隊爭取到台鐵新烏日車站站前高鐵東一路增設斑馬紋行穿線、增設閃光號誌。圖／顏寬恒提供

台鐵新烏日車站為中台灣唯一的三鐵共構車站，每日旅運量近萬人次，但站前高鐵東一路沒有行人穿越道及號誌燈，很多民眾冒險穿越，淪為「行人地獄」。為此，台中市議員吳瓊華及前立委顏寬恒團隊2度現勘，爭取到增設斑馬紋行穿線、增設閃光號誌，今天到場定位，預計11月完成，去除「行人地獄」汙名。

台鐵新烏日車站為三鐵共構站，台鐵、高鐵及捷運旅客眾多， 每日進出近萬人次。由於站前高鐵東一路沒有人行天橋或行人穿越道等相關設施，吳瓊華及顏寬恒團隊日前兩度現勘，發現許多旅客穿越馬路，直奔對面的停車場，險象環生。

吳瓊華說，台鐵新烏日站前為高鐵東一路，旅客出站需步行約100公尺至高鐵東路或高鐵東二路口，才有行人穿越道。許多民眾為前往對面停車場取車，冒險橫越高鐵東一路，平時車流雖不大，但上、下班通勤時段車流壅塞，行人穿越車陣，相當危險。

顏寬恒表示，服務團隊2度到場會勘，建議市府及相關單位評估劃設斑馬紋行穿線，並增設閃光號誌等交通設施，以便行人穿越高鐵東一路。由於增設路面設施，事涉高鐵人孔、高壓電纜線、路燈、電信等管線設備，相關單位將協調行人交通設施位置，預計11月底完成施設，維護行人穿越道路安全。

台中市議員吳瓊華、前立委顏寬恒團隊爭取到台鐵新烏日車站站前高鐵東一路增設斑馬紋行穿線、增設閃光號誌。圖／顏寬恒提供
台中市議員吳瓊華、前立委顏寬恒團隊爭取到台鐵新烏日車站站前高鐵東一路增設斑馬紋行穿線、增設閃光號誌。圖／顏寬恒提供

高鐵 台鐵 顏寬恒 行人地獄 台中市 2024中彰投立委

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