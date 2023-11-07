聽新聞
test
0:00 / 0:00
台鐵新烏日站淪「行人地獄」？ 顏寬恒爭取2設施撕汙名
台鐵新烏日車站為中台灣唯一的三鐵共構車站，每日旅運量近萬人次，但站前高鐵東一路沒有行人穿越道及號誌燈，很多民眾冒險穿越，淪為「行人地獄」。為此，台中市議員吳瓊華及前立委顏寬恒團隊2度現勘，爭取到增設斑馬紋行穿線、增設閃光號誌，今天到場定位，預計11月完成，去除「行人地獄」汙名。
台鐵新烏日車站為三鐵共構站，台鐵、高鐵及捷運旅客眾多， 每日進出近萬人次。由於站前高鐵東一路沒有人行天橋或行人穿越道等相關設施，吳瓊華及顏寬恒團隊日前兩度現勘，發現許多旅客穿越馬路，直奔對面的停車場，險象環生。
吳瓊華說，台鐵新烏日站前為高鐵東一路，旅客出站需步行約100公尺至高鐵東路或高鐵東二路口，才有行人穿越道。許多民眾為前往對面停車場取車，冒險橫越高鐵東一路，平時車流雖不大，但上、下班通勤時段車流壅塞，行人穿越車陣，相當危險。
顏寬恒表示，服務團隊2度到場會勘，建議市府及相關單位評估劃設斑馬紋行穿線，並增設閃光號誌等交通設施，以便行人穿越高鐵東一路。由於增設路面設施，事涉高鐵人孔、高壓電纜線、路燈、電信等管線設備，相關單位將協調行人交通設施位置，預計11月底完成施設，維護行人穿越道路安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言