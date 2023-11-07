台鐵新烏日站淪「行人地獄」？ 顏寬恒爭取2設施撕汙名

台鐵新烏日車站為中台灣唯一的三鐵共構車站，每日旅運量近萬人次，但站前高鐵東一路沒有行人穿越道及號誌燈，很多民眾冒險穿越，淪為「行人地獄」。為此，台中市議員吳瓊華及前立委顏寬恒團隊2度現勘，爭取到增設斑馬紋行穿線、增設閃光號誌，今天到場定位，預計11月完成，去除「行人地獄」汙名。

台鐵新烏日車站為三鐵共構站，台鐵、高鐵及捷運旅客眾多， 每日進出近萬人次。由於站前高鐵東一路沒有人行天橋或行人穿越道等相關設施，吳瓊華及顏寬恒團隊日前兩度現勘，發現許多旅客穿越馬路，直奔對面的停車場，險象環生。

吳瓊華說，台鐵新烏日站前為高鐵東一路，旅客出站需步行約100公尺至高鐵東路或高鐵東二路口，才有行人穿越道。許多民眾為前往對面停車場取車，冒險橫越高鐵東一路，平時車流雖不大，但上、下班通勤時段車流壅塞，行人穿越車陣，相當危險。