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登革熱仍處高點…台中快篩陽+1 這4區民眾注意了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市府防疫人員執行戶外登革熱噴藥。圖／衛生局提供
台中市府防疫人員執行戶外登革熱噴藥。圖／衛生局提供

國內本土登革熱疫情仍處高點，台中市衛生局今證實，台中新增1例NS1登革熱陽性個案，為住北屯區20多歲女子，症狀出現前有台南市、屏東縣活動史，已通知個案居住、工作及活動地的北屯區、北區、清水區及豐原區公所召開登革熱區級中心會議防治。

衛生局疫調發現，此個案分別在10月19日有台南市活動史、10月20、21日有屏東縣活動史，10月29日出現發燒、頭痛、肌肉痠通等疑似登革熱症狀，就醫後未改善，11月5日因症狀持續至醫院採檢NS1快篩陽性，通報疑似登革熱，檢體已送中央實驗室檢驗中，接觸者5人目前無不適症狀，將持續健康追蹤。

衛生局長曾梓展說，疾管署統計至今，台中市有30例境外移入、47例本土登革熱確定個案，境外移入來源皆為東南亞國家，已有28例本土登革熱個案監測期滿，其餘個案將陸續疫情監測至11月26日。

曾梓展提醒，國內本土登革熱疫情仍處高點，市民落實防蚊並提高警覺，如於疫情熱區返家後14天內，出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、後眼窩痛等疑似登革熱症狀，請盡速就醫，主動告知醫護人員旅遊史。

衛生局說明，登革熱經病媒蚊傳播，為滅殺成蚊，避免疫情擴大影響民眾健康，台中市府以登革熱本土個案住家半徑50公尺內的家戶噴藥防治，半徑200公尺內的戶外範圍噴藥防治，請市民主動配合孳清及化學防治，如經查獲積水容器中有病媒蚊孑孓，最高可罰1.5萬元，若有拒絕、規避或妨礙防治，最高可罰30萬元。

台中市府防疫人員執行戶外登革熱噴藥。圖／衛生局提供
台中市府防疫人員執行戶外登革熱噴藥。圖／衛生局提供

登革熱 衛生局 台中市

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