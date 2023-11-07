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卡努重創南投仁愛鄉幾乎「打掉重練」 遷村需考慮居民意見

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
仁愛鄉遭超大豪雨侵襲，全鄉多處爆發土石流、坍方，災情慘重。圖／讀者提供
仁愛鄉遭超大豪雨侵襲，全鄉多處爆發土石流、坍方，災情慘重。圖／讀者提供

南投縣仁愛鄉遭卡努颱風重創，全鄉爆發多處山崩、土石流，被切割成一個個孤島，至今重建仍困難重重。縣議員林婷立今天說，仁愛鄉殘破不堪說是「打掉重練」也不為過，縣府是否有哪些重建規畫。南投縣長許淑華說，如果鄉民有意願，縣府會協助將受災嚴重部落遷移到埔里。

8月初卡努風災挾帶驚人雨量，集中下在仁愛鄉，創下單日累積雨量748毫米記錄，山崩、土石流、坍方讓全鄉重創，道路交通中斷，居民受困各部落如同孤島。災後雖然中央、地方和民間投入重建，廬山、馬赫坡對外道路、橋梁中斷，重建漫長也影響居民生活。

縣議員林婷立說，外界不瞭解仁愛鄉的地形、地貌，質疑為何颱風前居民不提早撤離。但各部落分布在各山區，力行產業道路全長53公里，最遠的翠巒部落到霧社，車程就要2個多小時，沿途還有坍方，在颱風前撤離到仁愛，反而更不安全，救災因地制宜更重要，而受災部落殘破，縣府應加速重建。

許淑華說，仁愛鄉災情嚴重，外界檢討高山上適合住人嗎？是否要遷村。災情發生後，對於房屋受損的居民，縣府都已先行安置。長遠來看部落居民如果要遷村，縣府和中央都會全力協助，可考慮安置在埔里鎮，然而遷村實際沒那麼容易。

2009年莫拉克風災，信義鄉神木村爆發土石流，有幾鄰無法居住，政府啟動安置，遷移到南投市神木社區。許多農民下山後，和原本種植高山蔬菜不同難以適應，也影響生計，戶籍遷移也會失去農保資格，遷村後出現許多問題，至今難以解決。

仁愛災民也面臨重建家園和遷村的選擇，如果有的部落居民想要離開，縣府會啟動安置計畫和媒合生計問題；如果居民想要留在部落，想要改善道路，縣府也會加速修復工程，讓居民能安心生活。

仁愛鄉精英村張姓居民說，廬山部落和馬赫坡雖然塔洛灣橋沖毀，但這裡是族人的家園，馬赫坡更有重要的歷史意義，這裡是他們的根，不會考慮搬走。

廬山溫泉和廬山部落因為坍方土石流，道路嚴重流失，建築岌岌可危。圖／資料照片
廬山溫泉和廬山部落因為坍方土石流，道路嚴重流失，建築岌岌可危。圖／資料照片

卡努颱風

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