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彰化縣定古蹟慶安宮牆面被釘掛環破壞 文化局：修繕復原

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣定古蹟慶安宮左右廂房出入門旁斗子砌的牆面，前天被導覽工作者發現被鑽孔安裝掛環。圖／蔣敏全提供
彰化縣定古蹟慶安宮左右廂房出入門旁斗子砌的牆面，前天被導覽工作者發現被鑽孔安裝掛環。圖／蔣敏全提供

彰化縣定古蹟慶安宮左右廂房出入門旁斗子砌的牆面，前天被導覽工作者發現被鑽孔安裝掛環，對破壞古蹟行為不可思議，也質疑公部門是否有要求舉辦活動單位不可做外力施工破壞；對此管理單位彰化市公所寺廟室指出，掛環與痕跡已經很久，不是最近辦活動所致，年底慶安宮將進行整修工程會一併改善。

文史工作者蔣敏全說，前天到彰化慶安宮導覽，引導大家看三川殿旁的交趾陶時，發現左右廂房出入門旁的牆面疑似因舉辦活動，在古蹟上逕自鑽孔安裝掛環，還遺留下來。還有上次活動拆除掛環破壞磚面的痕跡，讓人感覺不可思議，抨擊破壞古蹟的行為，是否有向文化局申請許可？「看到這個掛環，還有破壞的痕跡，讓人非常痛心。」

彰化市公所為活化慶安宮寺廟空間，與永樂商圈發展協會開辦「廟埕三百年—慶安宮廟埕故事體驗館」，邀請留法藝術家統籌，將慶安宮閒置的右側廂房改造為故事館，昨天開箱，讓人一度以為是活動破壞痕跡，但公所否認是活動造成。

彰化市公所寺廟室說，釘痕存在約10年，可能因門板老舊容易鬆動誤觸保全系統，為維護慶安宮門禁安全加以固定；不過過去文資觀念薄弱，近幾年這種事不可能發生，現在在古蹟辦活動連綁繩子在壁柱都不行，年底慶安宮將展開石灰壁、屋頂的修復工程至少為期一年，對於文史工作者提醒的幾點，在這次慶安宮的整修工程會一併納入。

彰化縣文化局指出，此案將請管理單位彰化市公所負責修繕復原並加強管理維護，以保存本縣重要文化資產。民眾申請於古蹟、歷史建築等文化資產辧理活動，文化局基於推廣與保護文化資產，要求活動主辦單位須先送活動計畫書給本局審查，確認無破壞建物本體者，始核准辦理，並請辦理單位於活動期間善盡管理維護之責，不得破壞古蹟。

彰化縣定古蹟慶安宮左右廂房出入門旁斗子砌的牆面，前天被導覽工作者發現被鑽孔安裝掛環。圖／蔣敏全提供
彰化縣定古蹟慶安宮左右廂房出入門旁斗子砌的牆面，前天被導覽工作者發現被鑽孔安裝掛環。圖／蔣敏全提供

古蹟 文化資產

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