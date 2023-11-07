貓羅溪河灘地生態造林 石虎媽帶2寶超萌現蹤

貓羅溪是烏溪主要支流，也堪稱是「南投市的母親河」，林業署南投分署協助其河灘地生態造林，栽種車桑子、黃荊、羅氏鹽膚木、杜虹花等原生植物，並依特性採團狀、點狀、行列等栽種配置，近年也成功觀測到石虎及白鼻心等活動蹤跡。

林業保育署南投分署指出，該分署自2020年起協助水利署第三河川分局在貓羅溪河灘地生態造林，採取二階段實施，4年來已完成造林約8公頃，更考量該溪域是瀕危動物石虎的活動區域，甚至是棲地，因此更用心選擇造林樹種及模式。

而為營造野生動物適合的棲息環境，同時達到提升河灘地綠覆率、淨化空氣、植樹減碳、營造景觀等效果，該分署邀集中興大學實驗林管理處、農業部生物多樣性中心等專家學者實地踏勘貓羅溪河灘地，深入評估合適的造林地點及樹種。

林業署南投分署表示，有別於傳統造林以國土保安、林木生產為經營目，河灘地造林是以營造生態為首要目標，因此在實勘後選定車桑子、黃荊、羅氏鹽膚木、杜虹花等多達10餘種的台灣原生植物，並以團狀、點狀、行列等方式栽種配置。

其中，造林使用原生植物都是該分署苗圃所培育，「車桑子」更從母樹調查、種子採集處理到幼苗培育，全由分署人員一手包辦，其耐乾旱、萌生力強、根系發達、叢生等習性是良好的固沙保土樹種，具海岸防風、綠籬營造、庭園美化之效。

該分署更進一步表示，貓羅溪河灘造林期間，同步監測其生態狀況，確認有石虎、白鼻心等生物活動蹤跡，甚至觀察到石虎媽媽帶著2隻小石虎出沒的影像，生態復育營造頗具成果，足見台灣原生植物在環境棲地營造發揮相當功效。

該分署說明，原生植物對環境適應能力強，只要擇定適當地點栽植，能營造生態棲地、美化庭院，也能協助原生植物繁殖普及，民眾有興趣可至「台灣原生樹木種苗網」（https://theme.forest.gov.tw/forestplant）選購苗木，傳揚原生植物之美。