分發埔里地政所如抽中海軍陸戰隊 南投調整組織改善

埔里地政事務所管轄魚池、埔里、國姓與仁愛四鄉鎮，面積廣大業務繁重，導致測量人員長期編制缺額4到7人，被分發到埔里地政所的測量員被笑「如同抽中海軍陸戰隊」。南投縣長許淑華說，將通盤檢討縣府組織，讓結構更合理有效率，提升行政效率。

埔里地政事務所測量員長期懸缺，甚至有人寧可重考也不願報到，加上四鄉鎮道路崎嶇、常有落石、坍方，測量隊公務車除強制險外，其他產險被拒，交通安全保障不足，引起縣議會關切。

許淑華主持縣務會議時表示，這個雖是個案，然而縣府組織長期未做檢討，業務單位因社會形態改變、配合中央政策推動等因素，出現人力不均或量能不合理情形，有些單位甚至人力超過一個局處，有需要重新調整，才能提升行政效能，讓縣民對縣府施政更有感。

南投縣政府目前是21個局處及80個科規模，但因應時代變化跟政策不同，現在不論是在長照的業務或社會福利的面向，從中央到地方都不斷地在增加，業務量不斷加重，以社會及勞動處社會福利科來講，人員已經快達到100人，但受限整體科室編制無法增加，且全部額滿的狀況，無法增科將業務拆開，導致頭重腳輕。

許淑華說，她上任就已全盤了解掌握縣府編制，除透過雲端系統讓進傳統文書檔案量驟減，將文書科及檔案科合併，民眾關注的運動發展科，及青發所及交管所也都是依照目前的需求把人力的配置再多充實一點。

埔里地政事務所轄區廣大，很多的公務人員派任後很快離開，甚至不願報到，她已指示將內部業務分布狀況整理後，再跟地政事務所主任進行討論，讓每個人工作都有自己可以負擔的部分，不會讓偏鄉員工業務太吃重，這個業務調整方案訂出來後，就會來進行。只要是符合規定，不論是新增事務所、業務調整、增加人力、提高加班費，都是未來可研議精進的方向。

許淑華說，縣府也會利用科技設備減輕業務負擔，地政處長唐仁梂就爭取購買空拍機或智慧功能設備，讓測量工作更簡便。縣府明年起有些局處繁重業務調整，讓每個公務員平均分擔服務量能，讓民眾感受行政效率提升。