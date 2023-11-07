想塗鴉創作到這裡！台中大里塗鴉示範區調整重新開放

台中市文化局目前設有2處塗鴉示範區，分別位於西屯區中科路廣福路橋橋墩及大里區環中東路五段防洪牆，其中大里塗鴉示範區因配合公路總局台74線增設匝道工程，調整至南側鄰近牆面，歡迎有塗鴉計畫的民眾踴躍前往創作。

台中市文化局自2009年以來陸續設立9個塗鴉示範區，後續配合土地重劃與鐵路高架化等開發計畫，部分塗鴉示範區取消或拆除，目前尚有101年設置至今的西屯中科路廣福路橋橋墩，以及110年新設置的大里環中東路五段防洪牆塗鴉示範區。

文化局表示，其中大里環中東路五段塗鴉示範區因配合台74線增設匝道工程影響，原本供民眾站立創作的水泥花圃空間遭刨除，使塗鴉牆面緊鄰道路範圍，為顧及民眾安全，文化局將此塗鴉示範區位置調整至鄰近的南側牆面，位於環中東路五段260-11號對面越堤梯至東昇路280巷路口對面越堤梯間約200公尺的防洪牆，周邊具花圃及水泥步道，提供民眾寬廣安全的創作空間。

文化局說，塗鴉屬於短暫、臨時性的藝術型態，是民主社會的發聲管道之一。近年來在國際藝壇中塗鴉漸漸從街頭走進畫廊、美術館及藝術博覽會，許多商店或旅館也委託塗鴉藝術家妝點牆面，以打造「潮」的空間氛圍。

台中市除文化局設立的塗鴉示範區，先前的千越大樓與忠明13鄰塗鴉社區也蔚為風潮，吸引許多遊客前往拍照打卡；而台中在地知名塗鴉團隊「逃亡計劃」日前將據點由千越大樓遷至第二市場中山路上，並在店前馬路展示一輛充滿塗鴉的敞篷車，讓充滿時代感的日治時期建築與當代流行文化形成強烈對比，展現多元文化融合的意象。