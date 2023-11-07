豐原「新地王」每坪標出逾百萬 議員憂豐原匝道更塞爆
台中市豐原區豐富園區已成功招商，亞大醫院投資55億元設分院，市議員陳本添說帶動豐原區發展，地政局長吳存金也說，最近標出園區3筆土地，其中一心段1115號因三面臨路，以單價每坪超過百萬標出，成為豐原「新地王」。議員陳清龍說，亞大分院啟用後，會帶進至少兩三千人出入，還有豐富二期規劃中，豐原匝道平日就塞，交通局應有前瞻規劃。
陳本添關心豐原園區的配餘地如何運用？地政局長吳存金說，經發局與亞大訂約地上權的部分，預計2028年完工，另周邊標出一心段1120、1121，1115地號三面臨街，溢價比例131.7%，單價每坪超過百萬，已成豐原新地王，可見豐原發展遠景看好。
議員陳本添指出，台中市前市長胡志強很有遠見，與立委江啟臣合作爭取國防部以地易地，取得豐原最大的發開用地，成功招商亞大醫院後，附近區域已動起來。據了解，豐富園區對面大社街已有業者將規劃商場、招商中。
議員陳清龍說，豐富園區靠近高速公路豐原匝道，平日在尖峰時間就大塞，亞大至少帶進兩、三千人，他建議交通局要有前瞻規劃，與建設局、都發局研議，因未來還有豐富二期，應思考拓寬或新闢道路。另捷運橘線與豐科線，應結合豐潭雅神縫合計畫，不要只劃出一條線「騙市民？」
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