彰化兩大農產市場步調將一致 周日謝絕家戶垃圾進場
彰化縣北斗農產運銷公司全年清運「菜甲」等廢棄物，星期日總有民眾買菜「順便」丟家戶垃圾，鎮公所決定按照周日全鎮停收垃圾的規定，農產運銷公司星期天也停收廢棄物，停收日垃圾子車將上鎖。
彰化縣溪湖鎮果菜市場公司位在市區，跟溪湖鎮清潔隊作息每周日停收廢棄物，放置廢棄物的專區都上鎖；員林市果菜市場公司委外清運廢棄物，除了大年初一停收，其餘每周清運兩次；目前唯有北斗鎮農產運銷公司（北斗市場）全年無休清運。
北斗鎮長顏宏霖今天表示，北斗市場星期日購物人潮多，星期一休市，但全鎮周日除了北斗市場，其餘鄰里都停休垃圾，清潔隊評估並與市場管理單位商議，決定市場也周日停收，清潔隊人力調撥到星期六加強清運市場和家戶的廢棄物，市場周日廢棄物改為星期一清運，一方面星期一休市沒新增廢棄物，另一方面清潔隊員周日可休息。
目前北斗農產運銷公司周邊居民和採買的民眾，常在周日全鎮停收垃圾時把家戶垃圾拿到市場丟棄，鎮公所和清潔隊將配合市場周日停收廢棄物新作息，添購垃圾子車堆放周日垃圾並上鎖，以後不再讓民眾周日丟廢棄物。
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