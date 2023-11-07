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台中監視器近半逾十年 警局：明年1億加速換新

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
台中監視器老舊，45%超過10年，大甲還有使用逾18年的。圖／議員施志昌提供
台中監視器老舊，45%超過10年，大甲還有使用逾18年的。圖／議員施志昌提供

台中市路口監視器老舊，議員批評，超過10年的監視器高達45%、1.45萬支，海線地區甚至有63組已使用超過18年，老舊監視器解析度差，應加速汰換。警察局長李文章說，並非超過10年的監視器就不能用，明年已追加3600萬元預算，總計1億元加速安裝。

議員吳佩芸說，警察局建置的監視器共有3.2萬支，超過10年的就有1.45萬支，將近半數；依目前汰換進度，得花78年才能全部汰換完成；舊監視器多為類比訊號，解析度較差，現在多已採用數位訊號，對辦案辨識效果更好，應加速更新，減輕基層辦案負擔。

議員吳呈賢說，以前大雅六寶公園長期遭棄置家戶垃圾，即使設置7國語言告示牌也無效；因該處的監視器太老舊，影像模糊缺辨識度；最近環保局更換設備後，以前每月開罰50件，現在增加3倍達150件，環境明顯改善。

議員施志昌、林祈烽指出，大甲警分局的監視器近7成都超過10年，最老舊的監視器有63組超過18年，其中22組就在校園周邊，若發生刑案、交通事件等，「老」監視器恐難發揮功能；舊城區甚至有1999年裝設的監視器，還有11組45個鏡頭。

警察局長李文章說，一般監視器的使用年限為5年，妥善保養、維修可延長使用年限，過去每年編列6500萬預算，以每組50萬計算，每年可汰換130組；明年追加3600萬元預算，總共1億餘元加速汰換。

李文章說，台中市持續開闢道路與社區，以台北為例，社區建案會直接規畫裝設監視器，可提高監視器覆蓋率，有需要時調閱也更全面。

監視器 議員 警察

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