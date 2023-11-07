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彰縣警察爆退休潮 明年555人申請

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化縣警察爆退休潮，根據縣警局統計，彰化縣目前有2840名員警，今年申請退休人數達525人，明年也有555人申請，均接近總員額的兩成，創近年來新高。圖／聯合報系資料照片
彰化縣警察爆退休潮，根據縣警局統計，彰化縣目前有2840名員警，今年申請退休人數達525人，明年也有555人申請，均接近總員額的兩成，創近年來新高。圖／聯合報系資料照片

彰化縣警察爆退休潮，根據縣警局統計，彰化縣目前有2840名員警，今年申請退休人數達525人，明年更有555人申請，均接近總員額的兩成，創近年來新高，雖說實際退休會比申請少很多，卻也值得正視。一名申請明年退休的員警指出，一定會退休，不會再戀棧。

彰化縣警察局統計，彰化縣2021年共有368名員警申請退休，實際退休38人，到去年增加到433人申請，實際退休71人；今年申請退休人數暴增到525人，到10月底已有73人退休，到12月預計再8人退休，今年實際退休人數將達81人，明年申請數更增至555人。

縣警局表示，依公務人員退休資遣撫卹法第17條規定，任職滿25年即可申請退休，縣府為籌編預算，會先行做意願調查，符合資格員警，多數會提出申請；申請人數雖可觀，實際上到年底，很多員警還是堅守崗位，年復一年再提，申請數呈現越來越多。警察進入退休潮，須增新血因應。彰化縣警局編制員額3084人，預算員額3000人，現有員額2840人，縣警局指出，以今年81人退休，其實在合理範圍。

警察 資遣

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