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巧遇盧秀燕逛夜市 中一中學生向「學嫂」要學測祝福

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中一中學生請市長盧秀燕對學測考生祝福。圖／取自IG「台中一中自治串聯黨」
台中一中學生請市長盧秀燕對學測考生祝福。圖／取自IG「台中一中自治串聯黨」

台中市長盧秀燕昨晚陪美國在台協會處長孫曉雅逛一中夜市，碰到台中一中學生，請盧秀燕為即將參加學測的考生祝福，盧爆料說是「學嫂」，她先生前議員廖述嘉也是一中學生，祝福大家考上理想學校。

盧秀燕昨晚與孫曉雅逛一中夜市，就緊鄰台中一中，這個商圈有不少年輕人、青少年愛逛。昨晚到今天網路很熱鬧，不少人巧遇拍盧秀燕一行人，或是合照上IG、臉書。

台中一中學生說，他們即將參加學測，很希望得到市長盧秀燕的祝福，錄下一段影片，上傳在IG「中一中學生自治串聯黨」。

盧秀燕說她要爆料，她的先生廖述嘉也是台中一中，算起來她是「學嫂」，祝福大家考上理想的學校。學生紛留言「市長的聲音像配音員」、「我愛盧媽」。

還有人在IG上說「吃個晚餐還可以遇到我媽（媽媽市長）」，有網友說盧秀燕很低調，不用交通管制、沒有很多隨從、跟大家一起吃小吃，不像有些人「好大的官威」。

盧秀燕 學測 夜市

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