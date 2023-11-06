南投受天宮登大銀幕 林依晨、周渝民將現身特映會宣傳

南投名間松柏嶺受天宮是國內宗教聖地，今年更首度以電影「車頂上的玄天上帝」登上大銀幕，南投戲院近期掛出細膩描摹二帝爺法相的手繪看板，電影主角林依晨、周渝民12日也將到南投宣傳與影迷互動，也將與帝爺公一起進戲院看特映。

松柏嶺受天宮主祀護國之神「北極玄天上帝」，俗稱「帝爺公」，而該廟創建於清順治14年（西元1657年），距今已有366年歷史，且由其分香之宮、觀、壇、宇逾1萬8000座，成為全台玄天上帝之總壇，是當地甚至全國道教的信仰中心。

其中，「受天宮玄天上帝進香期」從農曆正月至三月，每年回廟進香團體達數千團以上，行伍綿延數公里，文武陣頭、進香儀式等表演藝術豐富多元，形成極具地方特色的民俗活動，於2013年1月登錄為南投縣無形文化資產。

今年「受天宮玄天上帝進香期」更躍上大銀幕，由名導侯孝賢的御用電影美術指導、導演黃文英首度執導及「零負評女神」林依晨、金鐘影帝周渝民主演的電影「車頂上的玄天上帝」，不僅到受天宮取景，更首度從電影角度紀錄其刈香盛況。

而「車頂上的玄天上帝」將於11月17日上映，受天宮下月更將舉行遶境，因此具百年歷史的南投戲院聯手文化合作，由手繪看板畫師張玉村描摹二帝爺法相，細膩刻畫受天宮屋稜雕刻等，扎實畫功手繪的廣告看板，也成為民眾注目焦點。

南投戲院表示，該看板以早期手繪技法創作大型廣告，把握電影上映宣傳期間，同時曝光下月16日起為期8天的「受天佑民–松柏嶺受天宮玄天上帝遶境植福大典」，看板上蒼勁雄渾的「受天祐民」4字更是描摹已故畫家謝坤山的手尾作。