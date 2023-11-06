梁文傑遭爆抽加熱菸？中市府修法校園50公尺內不賣菸品

陸委會副主委梁文傑遭爆，涉在餐會上非法吸「加熱菸」，台北市衛生局表示若屬實依法最高重可罰1萬元。台中市議員黃佳恬今在議會質詢，台中市針對禁止電子菸及加熱菸進度為何？她擔心政治人物不好的示範，可能誤導青少年。衛生局長曾梓展說，台中市明年將新訂自治條例，比中央嚴格，包含校園50公尺內不販售草菸、電子菸及未經中央認可的加熱菸，目前沒有一家加熱菸經中央認證。

台中市議會今進行警消環衛業務質詢，議員黃佳恬議員問衛生局長曾梓展，目前中市禁止電子菸及加熱菸進度為何？她擔憂青少年「菸菸一息」，應儘速修法並加重罰則。她說，電子菸、加熱菸不但危害青少年健康，讓家長很擔心。

衛生局長曾梓展說，菸害防制法今年112年3月22日修法，全面禁止電子菸，禁菸年齡從18歲到提高到20歲，過去製造、輸入販售及廣告電子菸，自治條例最重罰1萬，中央修法後最高開罰5000萬。因罰則比台中自治條例高出甚多，地方以中央為主，另「台中市指定菸品及其必要組合元件的自治條例」預計明年可通過。

曾梓展說，台中市自治條例，與中央不同，特別規範距校園50公尺內禁止販賣草菸、電子菸及未經中央通過的加熱菸，而目前沒有一款加熱菸通過中央安全評估 ，目前法制局法規審查通過，順利的話，預定明年可通過台中市自治條例。黃佳恬希望衛生局加油，儘速促成自治條例實施。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康