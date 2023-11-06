快訊

糗！蕾菈初版聲明「充滿這符號」 遭網笑酸：連轉檔都不會

我們被盜了！嚴正聲明 聯合報退休力論壇報名在這裡

Joeman涉毒發199字聲明說話了 網友超震驚：網紅圈最大清流才是他

聽新聞
test
0:00 / 0:00

梁文傑遭爆抽加熱菸？中市府修法校園50公尺內不賣菸品

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員黃佳恬要求中市衛生局趕快提出新法，規範校園50公尺內不能販售菸品。衛生局表示，順利的話明年可通過。記者陳秋雲／攝影
台中市議員黃佳恬要求中市衛生局趕快提出新法，規範校園50公尺內不能販售菸品。衛生局表示，順利的話明年可通過。記者陳秋雲／攝影

陸委會副主委梁文傑遭爆，涉在餐會上非法吸「加熱菸」，台北市衛生局表示若屬實依法最高重可罰1萬元。台中市議員黃佳恬今在議會質詢，台中市針對禁止電子菸及加熱菸進度為何？她擔心政治人物不好的示範，可能誤導青少年。衛生局長曾梓展說，台中市明年將新訂自治條例，比中央嚴格，包含校園50公尺內不販售草菸、電子菸及未經中央認可的加熱菸，目前沒有一家加熱菸經中央認證。

台中市議會今進行警消環衛業務質詢，議員黃佳恬議員問衛生局長曾梓展，目前中市禁止電子菸及加熱菸進度為何？她擔憂青少年「菸菸一息」，應儘速修法並加重罰則。她說，電子菸、加熱菸不但危害青少年健康，讓家長很擔心。

衛生局長曾梓展說，菸害防制法今年112年3月22日修法，全面禁止電子菸，禁菸年齡從18歲到提高到20歲，過去製造、輸入販售及廣告電子菸，自治條例最重罰1萬，中央修法後最高開罰5000萬。因罰則比台中自治條例高出甚多，地方以中央為主，另「台中市指定菸品及其必要組合元件的自治條例」預計明年可通過。

曾梓展說，台中市自治條例，與中央不同，特別規範距校園50公尺內禁止販賣草菸、電子菸及未經中央通過的加熱菸，而目前沒有一款加熱菸通過中央安全評估 ，目前法制局法規審查通過，順利的話，預定明年可通過台中市自治條例。黃佳恬希望衛生局加油，儘速促成自治條例實施。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

衛生局 電子菸 台中市

延伸閱讀

松鶴部落衛生室3坪大要做這5件事 中市議員古秀英心疼盼重建

梁文傑吸加熱菸慘了！北市衛生局要求7天內說明 違法最高可罰1萬元

梁文傑被爆吸加熱菸...她批「有特權嗎」 薛瑞元：該罰還是要罰

被爆出入招待所！梁文傑稱受邀去電商董座公司 徐巧芯指一點怒批：說謊

相關新聞

台74線增十九甲匝道2025完工 太平到霧峰交通瓶頸鬆綁

台74線台中草湖交流道完工通車後，太平十九甲地區增設匝道也有進展，交通局幾個月努力下，全數地主同意協議價購，局長葉昭甫說...

巧遇盧秀燕逛夜市 中一中學生向「學嫂」要學測祝福

台中市長盧秀燕昨晚陪美國在台協會處長孫曉雅逛一中夜市，碰到台中一中學生，請盧秀燕為即將參加學測的考生祝福，盧爆料說是「學...

兩段式左轉機車族抓狂 中市警局：將試辦免兩段左轉

不少機車騎士抱怨兩段式左轉，不安全、不方便。台中市議員陳俞融質疑，台中8到10月開罰機車2萬5022件，未依規定兩段式左...

豪宅遇吸毒惡鄰管委會束手 中市：兩周內建立通報平台

台中市議會警消環衛業務質詢，市議員張廖乃綸、張瀞分關切毒品入侵社區議題，即使在豪宅區居民聞到臭味，不敢報警怕被報復，希望...

南投受天宮登大銀幕 林依晨、周渝民將現身特映會宣傳

南投名間松柏嶺受天宮是國內宗教聖地，今年更首度以電影「車頂上的玄天上帝」登上大銀幕，南投戲院近期掛出細膩描摹二帝爺法相的...

梁文傑遭爆抽加熱菸？中市府修法校園50公尺內不賣菸品

陸委會副主委梁文傑遭爆，涉在餐會上非法吸「加熱菸」，台北市衛生局表示若屬實依法最高重可罰1萬元。台中市議員黃佳恬今在議會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。