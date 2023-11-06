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松鶴部落衛生室3坪大要做這5件事 中市議員古秀英心疼盼重建

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中和平區松鶴衛生室只有3坪大，議員古秀英為居民叫屈，盼市府多關愛。圖／古秀英提供
台中和平區松鶴衛生室只有3坪大，議員古秀英為居民叫屈，盼市府多關愛。圖／古秀英提供

台中市議員古秀英說，她日前到和平區博愛里松鶴部落，看到3坪大的衛生室，多人在外侯診，裡面小小空間卻各一據方要做5件事，整棟建物甚至沒有使用執照，她看了很心疼；另和平達觀、自由的衛生室也老舊，她請衛生局長曾梓展多偏鄉醫療多些關愛。曾梓展說，松鶴社區活動中心內位在土石流潛勢區，如果有合法土地，他一定設法協助建衛生室。

台中市議會今進行警消環衛業務質詢，議員古秀英說，偏鄉人口老化，交通不便，她主張醫療在地化。日前她趁便訪視松鶴社區活動中心，衛生室只占角落的3坪大，當天有醫師巡診，多人在門外侯診，裡面有醫師看診、旁邊是掛號、右邊是護士注射，另一邊有人坐著吊點滴、等待領藥，這麼小的空間估5件事，她走過去小心翼翼，就怕碰到任何一人，心想偏鄉醫療怎麼得如此辛苦。

古秀英請衛生局對偏鄉醫療多一點關心，她問是否能讓衛生室有獨立空間？因蝸居在活動中心1樓， 2樓是里辦、3樓上課空間，因活動中心是違建，沒有使用執照，但這麼多部落居民需要，議衛生局重建衛生室。

曾梓展說，因松鶴活動中心位在土石流潛勢區，他曾進部落看了3次，依法規就是無法重建。如果區公所或其他單位可提供合法土地，他願意馬上勘查，研議辦理。

古秀英說， 和平區的自由、達觀等衛生所也有老舊問題，她期盼衛生局基於醫療在地化，對偏鄉的衛生室軟硬體給予充裕資源，符合直轄市位階。曾梓展表示，他也曾到自由、達觀了解狀況，地方需求儘量滿足。

衛生局 偏鄉 醫師

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