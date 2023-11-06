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彰化慶安宮廟埕故事館開箱 美食小吃特色店家來加持

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市長林世賢主持「慶安宮藥籤故事體驗館」開箱，林世賢市長示範抽「笑籤」。圖／市公所提供
彰化市長林世賢主持「慶安宮藥籤故事體驗館」開箱，林世賢市長示範抽「笑籤」。圖／市公所提供

彰化縣縣定古蹟慶安宮位在彰化市永樂商圈，為充分利用寺廟空間，彰化市公所將閒置的右側廂房改造為故事館，今天由市長林世賢主持開箱，11月11日對外開放，並結合商圈內知名的特色店家、美食小吃參與，期使活絡永樂商圈。

彰化市慶安宮主祀「醫藥之神」保生大帝（大道公），廟前廟埕是商圈難得的空間，常舉辦活動，至於廂房則是閒置狀態。市公所因此與彰化市永樂商圈發展協會，開辦「廟埕300年-慶安宮廟埕故事體驗館」，邀請留法藝術家葉育君老師統籌，與其團隊設計師莊柏彥設計規劃，將右側廂房改造為故事館。

故事館展示「彰藝園布袋戲」、「春秋美術社」、「慶安宮藥籤故事體驗館」等主題，今天由慶安宮管理人彰化市長林世賢主持開箱，林世賢表示，慶安宮故事體驗館是為了發揚慶安宮信仰文化及永樂商圈的歷史故事與傳統技藝，希望透過這個平台，讓更多人認識和欣賞手藝人的作品。

慶安宮藥籤體驗館除了藥籤的展示跟求籤流程介紹外，並將慶安宮保生大帝獨有的藥籤復刻展出，另創作「永樂笑籤」讓藥籤的概念融合永樂商圈的店家特色。民眾可以在故事館抽取笑籤，並根據籤詩的內容到指定的店家消費或參與活動，享受商圈的優惠與樂趣。

故事館並結合商圈具有特色的店家參與，包括大元麻糬、復興珍、水根行、永樂八寶冰、黄家地骨露、穩定飛行模式店、肉包明、瑞記進口糖果店、彰化木瓜牛乳成功老店、彰化涼圓民權店、喃喃字旅、樂米花藝、纸有為你和南門市場四五番食堂。

「廟埕300年-彰化廟埕故事體驗館」，自11月11日起正式開放，每天上午9點起至晚上8點開放，每周一及遇重大慶典休館，期間不定期都會有不同的主題體驗活動。

彰化縣定古蹟慶安宮廟埕文創故事體驗館和商家結合，將促進永樂圈觀光和商機。圖／市公所提供
彰化縣定古蹟慶安宮廟埕文創故事體驗館和商家結合，將促進永樂圈觀光和商機。圖／市公所提供

林世賢 設計師

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